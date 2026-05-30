Pedro Águeda: "El primer rastro de la operación Kitchen está en el teléfono de Jorge Fernández Díaz"

Se considera que el exministro del Interior fue la cúpula de la operación Kitchen, mientras que su secretario de Estado, Francisco Martínez, era el coordinador de la operación.

Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y su secretario de Estado, Francisco Martínez, se enfrenta a 15 años de cárcel, acusados de liderar la trama Kitchen. "A Fernández Díaz se le acusa de ser la 'x', la cúpula de la operación Kitchen y Martínez es considerado el coordinador de toda la operación", indica Pedro Águeda, periodista de 'eldiario.es'.

"La principal prueba que hay contra Jorge Fernández Díaz son los mensajes que protocolizó ante notario el que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, donde queda claro que le fue reportando puntualmente los avances de la operación", indica Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo'.

El exministro del Interior, por su parte, afirma que él nunca recibió esos mensajes. Martínez cuenta "que hubo un momento en el que Fernández Díaz daba entrevistas diciendo que él no sabía nada de Kitchen", añade el periodista de 'eldiario.es'.

"Y que se empezaba ya a plantear públicamente su posible imputación en el caso, y que fue en ese momento cuando se sintió desatendido, marginado, y llevó esos mensajes a un notario para que constara que él no era el único conocedor", indica.

"El primer rastro de la operación Kitchen", expone Águeda, "está en el teléfono de Jorge Fernández Díaz". Fue un mensaje a su número dos " con la identidad del chófer, del topo que se ha infiltrado en la familia de Bárcenas", concluye.

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