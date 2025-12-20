Una miembro de Hakuna explica cómo vivió el primer concierto del grupo: "Volví impactada"

Hakuna es un movimiento religioso juvenil que se ha popularizado gracias, especialmente, a sus conciertos. A través de su música han logrado acercar la religión católica a muchos jóvenes.

La música es otra de las vías a través de la que se extiende el mensaje religioso. Desde hace varios años, Hakuna ha sido uno de los grandes exponentes de la música religiosa en nuestro país, llenando teatros y recintos.

Su sede central se encuentra en un barrio muy caro en una ciudad cerca de Madrid. Jaime Torroba, director de la fundación Hakuna, cuenta que son "un grupo de cristianos que juntos seguimos a Cristo". A raíz de esa unión, surgió "toda esta vida", expone.

Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, por su parte, indica que es un movimiento juvenil que intenta "captar a los jóvenes y dar mayor valor a la fe en su vida". Hakuna, entre otras cosas, tiene grupos musicales que organizan conciertos multitudinarios en muchos lugares.

Macarena Torres, directora de comunicación de Hakuna, confiesa que, cuando escuchaba las canciones del grupo, "fue como raro". Pero, ¿cómo se financia esta agrupación? Josepe, sacerdote fundador de Hakuna, explica en un vídeo que se consigue "no tanto llevando colgadas cruces en el pecho sino en el puesto de trabajo, en el aula o en la fiesta, hablando con otro con una copa en la mano".

Griega señala que la iglesia católica intenta hacer un ejercicio de "ir más allá de la expresión religiosa a través de la misa y la catequesis". "La juventud quiere experimentar", añade. Macarena cuenta que asistió a uno de los conciertos del grupo donde, además, compartían unas cervezas y pizza. "Me llamó mucho la atención", recuerda, "volví impactada".

