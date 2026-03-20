Jesús Gil, sobre Donald Trump: "Dicen que es un psicópata secundario, un sociópata socializado"

El subdirector de Relaciones Internaciones en escuela LA_SEI UAM indica que el presidente de EEUU es una persona capaz de utilizar armas tácticas nucleares en la guerra de Irán si, por ejemplo, no ve rédito en el conflicto.

Durante la guerra de Irak, Estados Unidos puso tropas sobre el terreno. Murieron 4.500 soldados. Alejandro López, director de 'Descifrando la Guerra', indica que EEUU "todavía puede utilizar otras herramientas como una invasión limitada de la costa o de las islas del Golfo Pérsico". En cambio, como expone, "han preferido intentar que sea la población la que se levante, fomentar la insurrección para evitar que necesites enviar esas tropas".

Existe el temor de que, con el objetivo de terminar la guerra por la vía rápida, EEUU e Israel decidan escalarla y recurrir a armas más peligrosas. Jesús Gil, subdirector de Relaciones Internaciones en escuela LA_SEI UAM, indica que muchos consideran a Trump "un psicópata secundario, un sociópata socializado". "Es capaz, en esa especie de carácter ciclotímico, de que no vea rédito enseguida y que pueda perder las elecciones de noviembre, que le dé por utilizar armas tácticas nucleares", añade.

López indica que el uso de armas nucleares abriría la veda de atacar países con armamento nuclear. "Ya te digo que a partir de ahora va a haber una cola enorme de países que quieran desarrollar su propio armamento nuclear, porque ya la hay, pero se lo tomarán en serio", reflexiona.

Muchos acusan a Trump de haber sido arrastrado a esta guerra por Israel. El último ha sido Joe Kent, exjefe de la inteligencia antiterrorista. Gil considera que el Estado de Israel ha sabido jugar muy bien sus cartas en este conflicto, ya que ha conseguido arrastrar a EEUU.

"¿Le interesaba a los Estados Unidos de América esta guerra?", plantea el subdirector de Relaciones Internaciones en escuela LA_SEI UAM, "sí, por conseguir ahora descabezar a la República Popular China". Por otro lado, a Israel le interesaba esta guerra "para descabezar tanto más a Hizbulá como a la República Islámica de Irán".

"Si Irán se hubiera rendido a través de esa guerra, probablemente habría facilitado la hegemonía completa de Israel en Oriente Medio", añade López, "o al menos habría facilitado quitarse de última un rival sistémico".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Guerra: el juguete de Trump, ¿hasta que se rompa?' en atresplayer.