Jesús Gil afirma que Vox "ha tirado a una deriva muy trumpista en estos últimos años": "Le está quitando enteros"

El partido liderado por Santiago Abascal no ha dudado en mostrar su apoyo a Donald Trump y su decisión de iniciar una guerra contra Irán. Una postura que podría costar mucho al partido ultra.

Muchos líderes europeos han mostrado su servilismo ante Donald Trump. Pero, como indica Alejandro López, "ha llamado mucho la atención ver a perfiles patriotas que están priorizando los intereses multilaterales de una alianza liderada por Estados Unidos o directamente de Estados Unidos por encima de los de sus compatriotas".

Por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, que, ante la pregunta sobre su posición con respecto al conflicto en Irán, este evitaba emitir cualquier tipo de crítica contra el presidente de Estados Unidos.

"Ha tirado a una deriva muy trumpista en estos últimos años, apoya demasiado a Trump y eso le está quitando enteros desde mi punto de vista al partido Vox", indica Jesús Gil.

El subdirector de Relaciones Internaciones en escuela LA_SEI UAM indica que este posicionamiento le puede costar mucho al partido ultra "porque la figura de Trump no es muy querida en muchos ámbitos europeos".

Alba Leiva indica que las decisiones que está tomando Trump en Oriente Próximo pueden provocar que, por ejemplo, suba la inflación, algo que va a perjudicar también al electorado de Vox que puede entender que su nivel de vida se ha visto deteriorado "por ese presidente estadounidense que la persona la que han votado aparentemente tanto admira y, también, un ataque sobre la soberanía y la integridad territorial de los países europeos".

Y es, precisamente, la ultraderecha más contraria a la emigración está generando, con esta guerra, millones de refugiados en Oriente Medio. Y muchos de estos refugiados, buscarán una vida mejor en Europa. "Por desgracia, las guerras, desde la remota antigüedad, han llevado siempre a una deshumanización del ser humano", indica Gil, "ese es otro de los miedos que tengo en esta guerra".

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