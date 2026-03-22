Alba Leiva señala que la guerra de Irán podría provocar que "la base MAGA se vuelva en contra de Trump"

Cada vez hay más voces críticas con la decisión del presidente de Estados Unidos de entrar en guerra con Irán. Muchos consideran que Trump ha incumplido su promesa de no entrar en guerras al otro lado del mundo.

Donald Trump, al inicio de la guerra, defendía que la victoria contra Irán sería sencilla. Señalaba, días después del inicio de la ofensiva contra Irán, que ya era "un éxito rotundo" e incluso afirmaba que la guerra estaba ganada. Alejandro López apunta a que EEUU esperaba que "por su músculo militar" Irán se rindiera. "No creo que tengan muy claro en la Casa Blanca cuál va a ser la salida porque están expresando sorpresa con que Irán no se haya rendido", añade el director de 'Descifrando la Guerra'.

Pero estos vaticinios, en realidad, no se han cumplido. Y los MAGA, que han sido su apoyo durante años, tienen una visión muy distinta sobre el conflicto que la defendida por Trump.

El cómico Joe Rogan, que mostró su apoyo hacía el presidente de EEUU, no ha dudado en criticar esta la guerra. "Se presentó prometiendo que no habría más guerras ni estas guerras estúpidas y sin sentido", afirmó, "ahora tenemos una que no podemos explicar porque lo hicimos".

Alba Leiva, analista de 'El Orden Mundial', señala que "una de las derivadas es precisamente que esa base MAGA se vuelva en contra de Trump, que sienta que no está cumpliendo su promesa de no volver a guerrear en conflictos al otro lado del mundo y atender a las demandas de los votantes estadounidenses".

"Si el objetivo político era un cambio de régimen o garantizar tu colchón de intereses en el Golfo Pérsico, desbloquear de manera efectiva el estrecho de Ormuz, necesitas llevar tropas, buques, hacer un tipo de operaciones cuyo coste político y técnico es muchísimo mayor", indica López.

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