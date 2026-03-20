Alejandro López, sobre la 'guerra horizontal' de Irán: "Se trata asegurar que, si son atacados, no va a haber tranquilidad"

Esta estrategia militar busca que el conflicto se extienda para generar más caos y conseguir que el actor principal, más poderoso, se vea envuelto en una situación que le supera.

Hace unos días, Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, sorprendía anunciado su dimisión. Este, entre otras cosas, ha señalado que Donald Trump sabía que Irán iba a ampliar el conflicto si le atacaban.

Irán ha respondido así con la conocida como 'guerra horizontal'. Alba Leiva, analista de 'El Orden Mundial', indica que esta es una estrategia militar por la que "el conflicto se extiende para generar más caos y hacer que el actor principal, más poderoso, se vea envuelto en una situación que le supera". Al deber hacer frente a distintos escenarios, el actor más débil tiene cierta ventaja y el actor más fuerte se debilita.

"Se trata asegurar que si Irán es atacado, no va a haber tranquilidad, no va a haber estabilidad en la región, que es imprescindible que cualquier arquitectura de seguridad del futuro cuente con Irán", añade Alejandro López.

Irán ha atacado a Omán, Emiratos, Catar, Baréin, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Jordania y, por supuesto, a Israel. A pesar de estos ataques, muchos israelíes están de acuerdo con la guerra y la consideran necesaria.

"Una buena parte de la mayoría de Israel ha comprado esta guerra porque sabe lo que se está jugando. Realmente la están vendiendo muy bien", indica Jesús Gil. "Israel no está siendo de todo transparente con los datos sobre su territorio porque desde hace ya bastante tiene unas restricciones muy claras a la prensa israelí para cubrir este tipo de daños", destaca Leiva.

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