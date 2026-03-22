Jesús Gil expone que la OTAN "no está para ir al estrecho de Ormuz": "Sería iniciar una guerra a escala global"

Donald Trump no ha encontrado el apoyo esperado en sus socios europeos para iniciar una misión con el objetivo de abrir el estrecho de Ormuz.

Tras el inicio de la guerra con Irán, solo España se ha desmarcado de la decisión de Donald Trump desde el principio y prohíbe el uso de las bases estadounidenses en su territorio para los ataques a Irán.

A esta negativa se unió, días después, Georgia Meloni, la presidenta italiana de extrema derecha a la que Trump admira. Jesús Gil indica que los líderes europeos se han desmarcado de este conflicto cuando han entendido el peligroso camino y la deriva que puede llevar esta guerra.

El subdirector de Relaciones Internaciones en escuela LA_SEI UAM añade que, incluso, la OTAN "está muy silenciosa" ya que "no está para ir al estrecho de Ormuz", algo que sería "iniciar una guerra a escala global de una manera brutal".

Esto ha provocado que Trump, directamente, amenace para intentar que algunos de estos países le ayuden a abrir el estrecho de Ormuz. Pero esta amenaza tampoco ha encontrado la respuesta que el presidente de EEUU esperaba.

"No veo a Europa atacando a Irán, pero una misión en Ormuz no la descarto. Otra cosa es dentro de qué marco y bajo qué premisas la hacen", indica Alba Leiva. "Hoy en día, por lo que es el elemento Donald Trump, hay una diferencia, una distancia que está creciendo y que está haciendo que no haya una coordinación entre los socios", concluye Alejandro López.

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