Alejandro López afirma que Donald Trump ha pretendido hacer "un Venezuela en Irán"

Estados Unidos ha sufrido en Irán la llamada 'trampa de la escalada', una teoría en la que los países atacantes acaban en una espiral de violencia que no han previsto.

La guerra de Irán ha pasado de ser un conflicto que, según Estados Unidos, iban a ganar con facilidad a complicarse día tras día, algo que ya sucedió en Vietnam, en la llamada 'trampa de la escalada'. Alejandro López expone que Trump ha pretendido hacer "un Venezuela en Irán". "EEUU, quiera o no quiera mantenerse en el conflicto, está obligado a desbloquearlo, te ves obligado a escalar", señala. "te ves obligado a mandar buques o tropas si quieres hacer un cambio de régimen, no se va a producir por arte de magia.

Alba Leiva, analista de 'El Orden Mundial', señala que esta teoría indica que los países atacantes acaban en una espiral de violencia que no han previsto. "Es decir, un atacante más poderoso ataca a un país inferior militarmente, pero luego las estrategias que desarrolla ese mismo país, aparentemente más débil, acaban llevándole a tener que implementar nuevos ataques", explica. Esto provoca que acabe debilitado y agotando sus capacidades "y, en general, enfrascado en un conflicto que termina perjudicándoles".

"Johnson, cuando escaló en la guerra de Vietnam, creo que todavía tal vez no debía de tener toda la información sobre lo costoso que iba a ser ese conflicto", indica, "mientras que Trump sí tenía muchísima información a su alcance sobre lo que le podía costar atacar a Irán de esta manera".

Leiva considera que EEUU sí que ha aprendido de los errores de Vietnam. A pesar de ello, la analista de 'El Orden Mundial' cree que la guerra sí que le pasará una mayor factura de lo que Trump pudo calcular en un inicio.

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