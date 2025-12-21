Jesús Bastante afirma que, en España, "la ultraderecha es un movimiento político y también religioso"

Muchos grupos ultracatólicos acuden a las puertas de los centros de interrupción del embarazo para violentar a las mujeres que acuden a dichos centros. "La excusa es que están rezando", denuncia el periodista.

Dentro del conservadurismo religioso suele haber una posición muy contraria sobre el aborto. En Madrid, por ejemplo, hace pocos meses el Partido Popular, dando su apoyo a Vox, aprobaba informar a las mujeres embarazadas sobre un supuesto 'síndrome post aborto' que, en realidad, no existe.

José Luis Martínez Almeida se defendía ante la polémica, afirmando que solo querían que las mujeres tuvieran acceso a información sobre las consecuencias del aborto "como intervención quirúgica que es". Pero, pocos días después, el regidor madrileño reculaba y afirmaba que no debían haber votado a favor de la moción ya que "se apoyaba en categorías científicas que no existen".

En España, la ultraderecha, como señala el periodista Jesús Bastante, "es un movimiento político y también es un movimiento religioso". Instituciones como Hazte Oír que "están defendiendo unas posturas de rancio catolicismo aplicado al siglo XXI", expone el redactor jefe de Religión Digital.

Entienden que es "una herramienta al servicio de los valores tradicionales de la política". Así, por ejemplo, como denuncia el periodista, se creen con derecho de atacar cualquier cosa o ir a un centro de interrupción del embarazo a violentar a las mujeres que allí acuden. "La excusa es que están rezando", concluye.

