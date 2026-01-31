Gutmaro Gómez Bravo, tajante sobre el mito de la seguridad durante el franquismo: "Es radicalmente falso"

La dictadura consiguió vender que España era un país sin delincuencia, un mito que ha calado. Muchos jóvenes defienden hoy en día que, por ejemplo, en esa época se podía dejar la puerta de casa abierta. Pero ¿qué hay de cierto?

Juan Rada dirigió durante varios años 'El Caso', un histórico semanario en el que se trataban, principalmente, crímenes, aunque también hablaban sobre ufología o sectas. Rada expone que para poder sacar la revista adelante su fundador tuvo que aceptar ciertas condiciones.

"Hizo la solicitud, diciendo que era para defender la buena labor de la justicia, lo activa que era la policía, la paz que reinaba aquí, exaltar los valores patrios y le dieron la autorización para que sacara el semanario, pero con la condición de dar solamente dos sucesos sangrientos a la semana", cuenta Rada.

Gutmaro Gómez Bravo explica que se identificaba a los presos políticos con criminales, algo que 'El Caso' hacía muy bien. "Todo lo que sean problemas o derechos políticos, todo eso lo acaba convirtiendo en crímenes o criminales", explica el catedrático en historia.

Así, la dictadura consiguió vender que España era un país sin delincuencia, un mito que ha calado. Fernando Hernández Sánchez expone que el hecho de que no existiesen índices de criminalidad o que no existiese criminalidad común "es absolutamente absurdo". Gómez Bravo añade que "el mito de la seguridad es otro de los grandes mitos del franquismo, que lo que proyecta es una imagen de tranquilidad, de que la gente se conocía, que nadie se hacía el mal... Eso es radicalmente falso".

