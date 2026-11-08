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Las protestas de una generación Z ignorada por los políticos: "No escuchando crecen los problemas hasta tener esta casi guerra civil"

Lois Poguts es uno de los organizadores de las protestas en Milán, ejemplo de cómo la generación Z ha encontrado nuevos canales de movilización a través de herramientas como WhatsApp o Tik Tok.

Lois Poguts es uno de los organizadores de las protestas en Milán, ejemplo de cómo la generación Z ha encontrado nuevos canales de movilización a través de herramientas como WhatsApp o Tik Tok.

laSexta Columna acompaña Louis Poguts a una de las protestas que están teniendo lugar en Milán. El activista ha decidido organizar la lucha allí porque ha encontrado a otros como él en Tik Tok, que se acaban uniendo a través de WhatsApp.

Igual que en Brasil, donde un canal de WhatsApp con millones de seguidores ha sido determinante para que Lula gane las elecciones. 

Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, señala que la generación Z "ha encontrado nuevos canales y nuevas vías de movilización que, enseguida, en casi todos los países, están siendo secundadas por actores más tradicionales. En España, los sindicatos convocan la huelga general, en Francia los sindicatos apoyan al movimiento". 

Jóvenes franceses que corean consignas en italiano e italianos copiando gritos en francés. Estudiantes globales que tienen en común sentirse ignorados por los políticos al mando. "No escuchando hay más problemas y así siguen creciendo hasta tener estos problemas de casi guerra civil, porque lo que hemos visto es guerra civil", afirma Louis.

En el caso de Macron, comenta el investigador del Real Instituto Elcano en Política Exterior y Democracia, Jorge Tamames, "ha ninguneado a los interlocutores sociales que le podrían haber hecho de amortiguador en las calles". 

En Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha negado a negociar con los profesores y advierte de que la protesta podría terminar igual. Sin embargo, los profesores la contradicen: "Violencia es que mi alumnado no tenga los recursos que necesita para poder desarrollarse como personas vengan de donde vengan".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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