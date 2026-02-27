"Gasead la iglesia": el impactante audio de la Policía en la Masacre de Vitoria de 1976 en la que asesinaron a cinco trabajadores

Félix Placer, un sacerdote que participó en las protestas de Vitoria en 1976, recuerda cómo la Policía entró en la Iglesia de San Francisco y gaseó a las 4.000 personas que se encontraban haciendo una asamblea por la lucha obrera.

Hace 50 años, meses después de morir Franco, la represión continuaba y Vitoria se convirtió en la capital de la referencia emocional de la lucha obrera por sus derechos. Toda una ciudad se volcó con los sucesos de represión y las iglesias se llenaron de cientos de personas en asambleas.

En teoría, allí, en las iglesias, la Policía no podía entrar a reprimir ya que eran templo sagrados. Sin embargo, en muchas iglesias esto no se cumplió, como la celebrada en la Iglesia de San Francisco el 2 de marzo de 1976, donde miles y miles de trabajadores acudieron para luchar por sus derechos. La orden a la Policía de Manuel Fraga fue clara: había que sacarlos como fuera del Templo y si era necesario con el uso de las armas.

En el vídeo se puede ver cómo hay miles de personas en la iglesia de San Francisco y otras miles de personas fuera porque no habían podido entrar cuando, de repente, la Policía entra armada y gasea dentro de la iglesia para que los asistentes a la asamblea salieran a la calle, montándose así un auténtico escenario de guerra. Cinco trabajadores murieron y más de un centenar resultaron heridos.

Félix Placer, un sacerdote que participó en las protestas de Vitoria en 1976, explica en el vídeo cómo se vivieron aquellos angustiosos momentos. "Las órdenes directas eran de desalojar la iglesia", recuerda el sacerdote, que destaca que él estaba "cerca de la puerta": "Vi entrar en aquel momento a unos cinco policías".

"La iglesia fue completamente gaseada", explica Félix Placer, que detalla que, en ese momento, estarían dentro, "aproximadamente, 4.000 personas". "Había mujeres, hombres, gente joven, gente mayor... había un poco de todo", recuerda.