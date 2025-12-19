Un feligrés explica por qué va a misas en latín: "Separa más claramente el mundo profano del mundo sagrado"

En muchas grandes ciudades se ofrecen misas en latín que siguen el rito romano tradicional. En las mismas, cada vez es más habitual ver a jóvenes. ¿Por qué estas misas están generando tanto interés?

En algunas iglesias ofrecen misas en latín por el rito romano tradicional. Estas tienen una buena afluencia de fieles. Además del idioma, se diferencia de las misas más actuales en que, por ejemplo, el capellán está de espaldas a sus feligreses o que se recibe la comunión estando de rodillas.

Uno de los asistentes cuenta que la primera ver que se asiste a una de estas misas es normal no entender nada. "En todos los bancos hay misales donde tú puedes seguir la misa porque pues el misal tiene su columna en castellano y la columna en latín". Otro asistente, por su parte, indica que el latín "es un lenguaje sagrado" que "ayuda mucho más a entrar en la liturgia porque separa más claramente el mundo profano del mundo sagrado".

Hasta finales de los 60, la forma de culto oficial era el rito romano tradicional, pero, en ese momento, la Iglesia decidió actualizarse. Como señala Cristina López Schlichting, "el Vaticano II costó a mucha gente".

La periodista expone que definir la iglesia como pueblo universal, hacer la misa cara al pueblo o cambiar el latín por las lenguas vernáculas fue un cambio algo difícil para muchas personas. Carlos Barba, sacerdote diocesano de Barcelona y capellán de la capilla de La Forja, explica que decidieron seguir una tradición milenaria. "No ha sido un 'aquello que se hacía somos nostálgicos de eso y volvemos'", indica, "aquí la gente viene buscando el silencio, la autenticidad, la armonía, la belleza".

Más hombres que mujeres

A estas misas, como señala el religioso, asisten más hombres que mujeres y, además, más personas jóvenes que mayores, algo que siempre le ha llamado la atención. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, "el movimiento joven que más crece es el vinculado a la liturgia tradicional. Hay un deseo de búsqueda".

Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que se ha dado un cambio cultura ya que, históricamente, "las encuestas nos decían que las mujeres sean mucho más practicantes y mucho más religiosas que los hombres".

Nutrida presencia de gente joven

Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, señala que, en las grandes ciudades, en las iglesias donde se celebran misas en latín, "están empezando a tener una nutrida presencia de gente joven muy determinada, con un estatus social y económico muy determinado que curiosamente o no tan curiosamente pues tiene mucho que ver con esos movimientos de ultraderecha".

López Schlichting no tiene claro si las personas que acuden a esas misas en las que se lleva a cabo el rito romano tradicional o que se adscriben a movimientos católicos son, además, "votantes de la ultraderecha". "Otra cosa es que ciertos movimientos populistas, desde Trump hasta Vox, están intentando utilizar lo religioso", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna ‘Del Rosario a Rosalía: ¿ha vuelto la fe?’ en atresplayer.