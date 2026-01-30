Blas Romero, 'Platanito', recuerda su pasado como torero durante el franquismo: "Era muy malo pero muy gracioso"

Romero consiguió ponerse el traje de luces gracias a un popular 'talent show' de la época: la becerrada de los maletillas. Así, se convirtió en uno de los toreros más populares de a época

Blas Romero, 'El Platanito', lamió las mieles del éxito tras convertirse en un de los toreros más populares de los años 60. Como explica, "si yo no hubiese ido al toro, hubiese terminado muy malamente" ya que él llegó a los ruedos huyendo de la miseria de la España de la posguerra.

Romero estuvo en un hospicio y en un correccional, no porque hiciera algo malo sino por la falta de lo más básico. Recuerda su paso por esos lugares como algo penoso. Allí fue maltratado y ni siquiera aprendió a leer o un oficio.

Así, decidió comenzar a ir a los pueblos, a las capeas. Pero su vida cambió cuando decidió participar en un 'talent show' de la época, 'La becerrada de los maletillas'. Romero buscó una oportunidad para convertirse en torero, con más ganas que talento.

"Me dijeron que iban a dar una oportunidad en Vista Alegre. A mí en el mismo día que me probaron, era un lunes, el sábado ya estaba toreando", explica. Y ahí nació 'Platanito', su nombre artístico.

Romero afirma que él era "muy malo pero muy gracioso" y eso hacía que llenara todas las plazas en las que toreaba. "Yo cobraba hasta un millón de aquella época, que era dinero, ¡eh!", recuerda. Blas llegó a hacer una película. "El argumento es un poco de la vida mía... La echan a las 4 de la mañana, para que no la vea nadie", comenta, entre risas.

La fortuna no le sonrió con el toreo y, a pesar de que tuvo muchas oportunidades, decidió dejar los ruedos. Actualmente, trabaja vendiendo loteria. "Llevo 40 años sin dar un premio, está a punto de caer ya", afirma, entre risas.

