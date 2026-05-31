Esteban Urreiztieta cree que la operación Kitchen tuvo éxito "porque la información más sensible nunca salió a la luz"

Los dos únicos cargos del Gobierno del PP imputados en el caso son Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. María Dolores de Cospedal, a pesar de sus conversaciones con Villarejo, se ha sentado solo como testigo.

Recientemente, han declarado en el juicio por del caso Kitchen Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, los dos únicos cargos del gobierno del Partido Popular imputados. Ambos, ministro y secretario de Estados, se desvinculan del caso y, además, afirman que se enteraron por la prensa.

Afonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, señala que hay un investigado clave que no está en el juicio por problemas de salud: Enrique García Castaño. Este "reconoció la existencia de la operación, que apuntó, además, que había sido una orden que le habían dado sus superiores, con el conocimiento del ministro y de su número 2, Francisco Martínez", indica.

Supuestamente, existen unos mensajes ante notario que implicarían al exministro de Interior en el caso Kitchen. Según Fernández Díaz, nunca los mandó. Y defiende esta afirmando explicando que él nunca habría sido tan moderno como para escribir 'kedado' con 'k'.

Pedro Águeda, periodista de 'eldiario.es', indica que, durante el juicio, la prueba contra el exministro, "ha llegado a momentos que se ha tambaleado". "Los notarios que dieron fe de la existencia de esos mensajes han tenido que reconocer que sí, que esos mensajes estaban en el teléfono de Francisco Martínez y que se los había enviado alguien que en ese teléfono consta como Jorge Fernández Díaz", explica, "pero que no comprobaron que detrás de ese nombre está el verdadero número del ministro del Interior". "Esa es la principal tesis de su defensa para desmontar la prueba que hay contra el ministro y para que salga finalmente absuelto", indica.

En cuanto a María Dolores de Cospedal, a pesar de sus conversaciones con Villarejo, no se ha sentado como imputada, solo como testigo, al igual que otros líderes del Partido Popular que, según su versión, no intentaron contrarrestar el caso Bárcenas.

Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales de 'Cadena Ser', considera que tiene poco sentido que alguien como Francisco Martínez, llevara a cabo una operación así "por su cuenta y riesgo". "Alguien debió dar la orden a Francisco Martínez, como también alguien debió dar la orden a Jorge Fernández Díaz", señala. El periodista considera que ambos "eran los que tenían menos motivos para estar en este operativo, ninguno de los dos aparecía mencionado en la contabilidad B de Bárcenas". "Recibieron una orden desde arriba, estoy absolutamente convencido", sentencia.

"A nadie se le escapa y además hay indicios en el sumario de que la información llegó hasta el mismísimo presidente del Gobierno", concluye Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo', "sin lugar a dudas, el operativo fue un éxito porque la información más sensible, la que había provocado la caída inmediata del presidente del gobierno nunca salió a la luz y sigue en paradero desconocido".

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