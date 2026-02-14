Consuelo García del Cid desvela la llamada que cambió su investigación sobre el Patronato de Protección a la Mujer

La escritora, superviviente del Patronato, decidió comenzar a investigar la institución. Gracias a las redes sociales pudo encontrar a numerosas supervivientes que, a pesar de tener miedo, le contaron su experiencia.

El Patronato de Protección a la Mujer es una institución franquista que se convirtió en una auténtica cárcel para adolescentes. Ahí eran internadas jóvenes que no casaban con el ideal de mujer que perseguía la Dictadura. Consuelo García del Cid es una de sus supervivientes y, además, lleva años investigando esta institución.

La escritora decidió investigar esta institución hace unos años. "Cuando a mí me ponen un ordenador delante por primera vez en mi vida y me explican lo que es un buscador, lo primero que yo tecleo en Google es 'Patronato de Protección a la Mujer'", cuenta.

En 2011 consiguió que varias supervivientes hablaran con ella ya que, como expone, "todas tenían miedo". Un día, además, recibió una llamada telefónica. En la misma, una persona le comunicó que tenía algo muy importante que le permitiría acabar con su investigación.

"Me cita en un descampado", explica, "me entregan un pendrive". En el mismo había más de 200 expedientes. En 2012, Consuelo publicó el primer libro sobre este tema.

La publicación incomodó a mucha gente. García del Cid recibió llamadas insultándola y amenazándola. "Siempre eran voces de hombre", expone la escritora. Pero a Consuelo no le frenaron estas amenazas.

