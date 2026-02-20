Gabriel Rufián, el niño de Santa Coloma que quiere unir a la izquierda: "Para mí la diversidad ha sido el signo de mi vida"

¿Por qué es importante? El mismo día del acto en el que Gabriel Rufián y Emilio Delgado apostaban por dar un 'electroshock' a la izquierda, el portavoz de ERC habla con laSexta Columna sobre dónde está el verdadero campo de batalla político en este momento: las redes sociales.

Convertido hoy en una estrella de la izquierda tanto en las redes sociales como en la calle, Gabriel Rufián también fue un niño de cara sonriente, tranquilo e inofensivo, que creció en el seno de una familia migrante, andaluza, que se mudó al extrarradio de Barcelona "para comer, literalmente", como él mismo cuenta.

En ese entorno de "conciencia de clase muy importante" con unos padres de izquierdas y un barrio, el Fondo de Santa Coloma de Gramenet, donde convivían andaluces, gallegos o extremeños, se construyó la conciencia social del nuevo aspirante a unir una izquierda dividida: "Para mí la diversidad, la mezcla, la falta de pureza, ha sido el signo de mi vida", afirma.

En su casa, recuerda, "siempre" le han explicado "que la defensa de más débil era lo correcto". El mismo día de su acto con Emilio Delgado donde se intentaba impulsar la unión de la izquierda, Rufián recibe a laSexta Columna en su despacho de estética millenial.

"Siempre nos toca ese momento en el que aquí hay menos gente que en un concierto de Bertín Osborne, pero vamos a intentar hacer alguna cosa", asegura el portavoz de ERC en el Congreso, que defiende que en este momento hay una batalla política que la izquierda está perdiendo: la de las redes sociales.

"O la izquierda lo entiende o nos vamos al carajo"

Tras 10 años en comisiones de investigación, Rufián desvela parte del secreto de que muchas de sus intervenciones se hagan virales: "Depende del interrogado si hay jaleo, y si el interrogado es un cafre como en este caso lo fue Feijóo, pues yo me pongo al mismo nivel. Cosa que seguramente no debería hacer, pero hago", reconoce.

Para Rufián, hoy en día el verdadero poder no está en los medios, los tribunales, la Policía o la política. Para él "lo que manda para bien y para mal" son las redes y avisa de que "o la izquierda lo entiende o nos vamos al carajo todos".

Una reflexión que comparte su colega en esta aventura casi utópica de unir a la izquierda, Emilio Delgado, que apunta que las redes "más que dominarlas, las ha comprado la extrema derecha".

En este sentido, Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, asegura que conoció a Alvise "a través de un alumno de Segundo de Bachillerato": "Me decía que realmente era el verdadero antisistema porque señalaba cómo los políticos, la clase política, nos engañaban y los periodistas no contaban la verdad", recuerda.

Delgado señala que cuando entra en las redes "me doy cuenta de que un 80, 90% de los contenidos giran a la derecha", mientras que "la izquierda lo que hace es analizar". Por ello, pide pasar a la acción y plantearse una pregunta: "¿Puedes intervenir tú?".

