Así llegó a España Ahmed Younoussi con solo nueve años: "Me di cuenta de que no estaba en mi país por las aceras"

Él llego a nuestro país de manera ilegal en un camión con el objetivo de huir del maltrato familiar. Su familia, además, estaba en una situación precaria.

Ahmed Younoussi es actor. Ha participado en series tan conocidas como 'El príncipe', 'La Unidad' o 'La pecera de Eva', así como en obras de teatro. Esto le ha permitido ganar una mayor visibilidad como actor. Pero, antes de ganarse la vida bajo los focos, como otros muchos actores, tuvo que desempeñar otras profesiones.

"He trabajado de todo, he sido albañil, jardinero socorrista, transportista...", cuenta. Younoussi llegó a nuestro país con solo nueve años, escondido en un camión, tras siete intentos fallidos de escapar del maltrato familiar.

"Tuve la necesidad de migrar porque en Marruecos no vivía muy bien", cuenta. El proviene de una familia que estaba en una situación muy precaria y, por ese motivo, decidió abandonar su país de manera ilegal.

"Vienes en un sitio donde tienes que agarrarte, donde a lo mejor ves la carretera pasar", cuenta, "te daba miedo porque tú eras pequeño y no sabías dónde estabas". "Cuando llegué la primera noche, yo me di cuenta de que no estaba en mi país por la acera que había, ¿no? Ese tipo de aceras no había en mi país entonces", recuerda.

"Hasta el momento que dices 'estoy en España' pasas mucho miedo y uno no se lo desea nadie, la verdad".

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