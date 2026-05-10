Una vecina de Trujillo, al saber que en Extremadura solo hay un 4,1% de migrantes: "Y menos tendría que haber"

Muchos vecinos de este municipio han comprado el discurso de Vox en contra de los migrantes y no dudan en exponer que estan de acuerdo con, por ejemplo, eliminar el nicab del espacio público.

El discurso de Vox de priorizar a los nacionales ha ganado mucha fuerza en muchos lugares como, por ejemplo, Trujillo. En este municipio de Cáceres, Vox ha pasado de no llegar a un 8% de los votos a conseguir más de un 22%.

Uno de los puntos que ha acordado el partido de Abascal con el Partido Popular en Extremadura al llegar al poder es eliminar el burka y el nicab del espacio público. Pero, al preguntar a los vecinos de Trujillo por este hecho, estos afirman que, en su ciudad, no se ven a mujeres llevándolos, aunque algunos vecinos sí consideran positiva su eliminación.

Además, los trujillanos a los que laSexta Columna pregunta manifiestan que en su municipio hay migrantes, pero no tienen problemas y conviven con ellos perfectamente. Aunque, cuando se les cuestiona por la presencia de estos en Trujillo, sí que creen que hay "muchos".

La realidad es otra, ya que en el municipio solo hay un 4,2% de migrantes y, en el total de Extremadura, un 4,1%, siendo, además, la comunidad autónoma que menos tiene de toda España. La cifra no parece gustar a una de las vecinas, que señala que tendría que "menos tendría que haber".

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