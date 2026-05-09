Blanca Garcés, sobre el discurso racista de Vox: "Está muy relacionado con su estrategia discursiva para captar el voto"

El auge de esa de idea de Vox de la prioridad nacional surgió en plena guerra abierta del partido con el que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

Javier Ortega Smith fue expulsado de Vox el pasado marzo y cesado como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Todo esto solo hizo que Ortega Smith comenzara a dar declaraciones inquietantes, en las que cuestionaba, por ejemplo, quién maneja el dinero que recibe Vox o que en el partido ultra existe "una cúpula de cuatro individuos" que saben que "se les está acabando el negociete" y, por ese motivo, buscan deshacerse de cualquier "testigo incómodo".

Fue, precisamente, esa guerra abierta entre el partido ultra y su fundador y exsecretario la que, curiosamente, coincidió con el auge de la prioridad nacional. Como indica el periodista Moha Gerehou, desde Vox se comenzó a defender ese concepto en un momento en el que el partido vivía numerosos problemas internos. "Obviamente el racismo es siempre el lugar en el que se agarran para coger impulso, para retomar el debate público y ahí es donde el Partido Popular hace seguidismo y se les une y les ayuda a engordar", añade.

Blanca Garcés, Investigadora sénior del CIDOB, expone que ese principio "está muy relacionado con la estrategia discursiva de Vox para captar el voto, para tener un mensaje que capitalice sobre una serie de descontentos".

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