El actor Ahmed Younoussi cuenta que él fue rescatado por "patriotas de verdad": "Soy como me ves gracias a los españoles"

Él llegó a nuestro país con nueve años de manera ilegal y pasó por un centro de menores. Allí, como explica, había una normativa que todos debían cumplir.

El actor Ahmed Younoussi, estuvo en un centro de menores no acompañados de Madrid. Él se escapó de su casa en Marruecos con los nueve años porque le maltrataban. "Cuando llegué a Ceuta me enteré de que existía España", expone.

Él recibió ayuda de gente española y, como defiende, "soy como me ves gracias a los españoles". "Era un centro de menores donde había educadores que cuidaban de ti, donde había una normativa que tenías que cumplir y donde tenías compañeros con los que pasar el rato", recuerda.

Younoussi también se ha encontrado con otras personas de nuestro país, que él considera patriotas de verdad, que también le ayudaron "y que sí que creen en aquello de la de la reeducación, de la nueva vida, de una nueva oportunidad".

Mientras laSexta Columna visita el barrio en el que estaba el centro en el que estuvo el actor, un vecino de la zona conecta la presencia de menores inmigrantes con el aumento de la delincuencia. Aunque hace referencia a una noticia real, lo amplía a más casos de los que no hay constancia.

Los bulos relacionados con los migrantes, que en muchos casos se comparten a través de las redes sociales, están provocando que, por ejemplo, como cuenta el abogado Antonio Liu Yang, "mucha gente cree que los chinos no pagamos impuestos".

Otro de los bulos más extendidos es que la delincuencia ha aumentado con la llegada de menores no acompañados a nuestro país. Según un informe del Parlamento Europeo, "que los delitos se cometen, principalmente, contra los menores".

El periodista Moha Gerehou indica que, desde el año 2005, "la población migrante en España se duplicó en los 20 años siguientes y en ese mismo periodo según los datos del Ministerio del Interior la criminalidad bajó".

"Eso nos muestra que hablar de criminalización y migración es una cuestión de una narrativa que se quiere colocar", reflexiona. El periodista indica que no se cuentan otras dimensiones de la vida de los migrantes. "Lo único que ves es que son criminales, no se habla de las personas migrantes que trabajan, que estudian, que participan en política", reflexiona,"todas esas historias se quedan fuera".

"Las estadísticas de criminalidad lo dicen y quedan constatado que la comunidad migrante no es por estadística la que más comete ilícitos penales", cuenta la abogada Nessrin El Hachlaf Bensaid. "Por lo tanto, hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la transparencia y dejar este discurso alarmista", concluye.

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