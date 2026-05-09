Heriberto García Porto desmonta el bulo de Vox sobre las viviendas públicas de Valdecorvos, en Pontevedra

El alto cargo de Vivienda y Urbanismo de la Xunta de Galicia, del Partido Popular, aclara que un 80% de esas viviendas han sido asignadas a personas de nacionalidad española.

Javier Ortega Smith fue apartado de la portavocía adjunta de Vox en el Congreso de los diputados en 2025. Su puesto fue ocupado por Carlos Hernández Quero quien, además, defendió votar en contra del decreto que buscaba proteger a los inquilinos frente a las subidas del alquiler.

Para el periodista Moha Gerehou, Vox, con estos discursos, "busca quitar el foco". "En vez de poner el foco en los fondos buitre, en las inmobiliarias que están especulando o la subida de los precios que son prohibitivos para cualquier persona, seas migrante o no", añade.

Gerehou indica que el partido ultra justifica los problemas para poder adquirir una vivienda o un alquiler señalando a los inmigrantes, en lugar de buscar soluciones como construir más vivienda pública o topar los precios del alquiler.

Hernández Quero ha defendido, por ejemplo, que la vivienda pública ya no se la lleva "un tal García" sino que son "para otras personas". El partido ultra justifica esta afirmación a través de un vídeo, difundido en redes sociales, en el que se expone la supuesta situación que se está viviendo en el barrio de Valdecorvos, situado en Pontevedra.

Allí, 74 viviendas públicas, supuestamente, han sido asignadas, en su mayoría, a "extranjeros". Heriberto García Porto, alto cargo de Vivienda y Urbanismo de la Xunta de Galicia, y del PP, cuenta a laSexta Columna, que de esa promoción de viviendas "aproximadamente un 80% son con nacionalidad española y el resto pueden ser de otras nacionalidades". García Porto desmiente, así, la afirmación de Vox. "Es un procedimiento perfectamente claro y transparente. Un sorteo, sorteo público y ante notario", concluye.

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