Antonio Liu Yang afirma que el discurso de Vox es "radical, pero poco realista": "Asusta, es lo que quieren conseguir"

Parte de Vox defiende que español es aquella persona de padre y madre española. Otros, puntualizan señalando que español es quien tiene DNI.

Hace unos días, el portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, compartió lo que, para él, es la definición de ser español: "Es el nacido de padre y madre española".

Ignacio Garriga, número dos de Vox, de padre medio belga y madre ecuatoguineana, tuvo que enmendar las palabras de su primo afirmando que español es quien tiene DNI. Pero no es la primera vez que Vox recoge cable este tema.

"Lo que mueven es el discurso de extrema derecha, para ver hasta qué límites la comunidad española le siguen o no le siguen", opina la abogada Nessrin El Hachlaf Bensaid. Esta señala la importancia de no dejarse llevar por discursos alarmistas sino ser coherentes e "ir un poco más allá y conocer cuál es la realidad social que vivimos en España, que es una realidad múltiple y maravillosa".

"En Vox tienen muy claro qué significa la 'prioridad nacional'. Otra cosa es que lo quieran decir de forma abierta", afirma el periodista Moha Gerehou. Para ellos, como señala, es "supremacismo blanco y adhesión a la ultraderecha".

El abogado y escritor Antonio Liu Yang cree que Vox sabe que lo que defienden "es inviable", pero, a pesar de ello, "ese discurso cala". "Sobre todo, ciertos sectores de la sociedad dicen 'mira, ellos tienen razón, voy a votarles a ellos. Van a conseguir que los inmigrantes se vayan todos de aquí'", añade. "Es un discurso muy radical, pero realista no lo es. Pero sí que asusta. Esto es, al final, lo que quieren conseguir", concluye.

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