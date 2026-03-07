Accidente en Palomares
Así descifró Guillermo Velarde el funcionamiento de las bombas termonucleares
El físico nuclear se desplazo hasta Almería donde se había producido un grave accidente aéreo. El choque de dos aviones provocó que se perdieran cuatro bombas, lo que permitió al científico conocer más a fondo estos dispositivos.
En 1966 se producía un accidente aéreo sobre el cielo español. Un bombardero B52 y un avión nodriza, ambos estadounidenses, chocaban provocando la caída de cuatro bombas termonucleares sobre el suelo de nuestro país. Pero el desgraciado accidente permitió al físico nuclear Guillermo Velarde descifrar el secreto del funcionamiento de dichas bombas.
Velarde, como señala José Herrera, vio que en el cráter que había dejado una de estas bombas había un plástico negro oscuro. Decidió llevarse unos fragmentos y comprobó que era espuma de poliuretano, un dato que conocían pocos países.
"Ese era el secreto mejor guardado de las naciones nucleares", expone Natividad Carpintero, lo que hizo que el físico nuclear ganara mucho prestigio y se le considerara un científico de primer nivel.
Tras su vuelta de Palomares, el físico nuclear tenía que contar sus avances en el Pardo. Primero, se presentó frente al capitan general Muñoz Grandes, que tenía mucho interés en saber si España podría fabricar una de esas bombas. La respuesta afirmativa de Velarde le llevó a tener una entrevista con el propio Francisco Franco.
"Velarde al dictador le da un informe técnico muy detallado de cómo se podría, de hecho, de modo realista construir una bomba nuclear en España", indica Lino Camprubí. A pesar de ello, el dictador le pidió a Velarde posponer el proyecto debido a que España tenía una alianza con Estados Unidos que "se vería comprometida si España se pone a desarrollar una bomba nuclear".
La negativa del Generalísimo no fue del gusto del científico, que no dudó, como recuerda Carpintero, en decirle que había sido como 'arar el mar' y que en otro país se hubiera valorado mucho su proyecto. Franco le pidió tranquilizarse y se despidió de él diciéndole que debía atemperar su carácter.
