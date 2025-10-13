Wyoming, sobre la separación de la madre de sus hijos: "Ellos se vinieron conmigo y yo no llevaba bien hacer de policía"

El Gran Wyoming reconoce a Gonzo en este vídeo de Salvados que hubo una época en la que llegó a tener "mala conciencia" con sus hijos tras separarse de la madre: "Yo no soy una persona que tenga mucha paciencia".

Gonzo entrevistó a El Gran Wyomingal inicio de la nueva temporada de Salvados, donde hablaron sobre la vida personal del presentador de El Intermedio. Los dos amigos reflexionaron sobre la familia y los hijos en este vídeo, en el que el que fuera reportero en El Intermedio preguntó a su entonces jefe; "¿A los 70 años uno reflexiona sobre cómo ha funcionado como padre? (...) por el trabajo, por la vida, igual no estabas tan presente como otros padres en la vida de sus hijos".

Wyoming confesó a su amigo que sufrió una época en la que llegó a tener "mala conciencia" tras separarse de la madre de sus hijos: "Cuando mis hijos se vienen a vivir conmigo yo no soy una persona que tenga mucha paciencia y, además, no llevaba bien el papel de policía de mis hijos".

"Pero yo tenía que poner un poco de orden en la casa para tener una vida tranquila", explicó Wyoming, que recordó una anécdota: "Me ha pasado de hacer una cena y que no se presente nadie y yo como un imbécil un sábado por la noche en mi casa solo con una cena... montaba unos pifostios".

"Yo no sabía hasta qué punto las ausencias me iban a pasar factura", asegura Wyoming, que confiesa: "Siempre hemos tenido una relación muy buena que yo desconfiaba que iba a ser así". "Es una satisfacción tremenda que mis hijos, concretamente la mayor, le parezca un planazo venir conmigo de vacaciones con 30 y pico años".

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.