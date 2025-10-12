Gonzo, sobre el 'caso Goodyear': "Sale a la luz porque hay personas que no se conforman con la primera explicación"

Hoy a las 21:35 'Salvados' investiga los accidentes de camiones relacionados con neumáticos Goodyear defectuosos. Gonzo visita La Roca para avanzar alguno de los datos más llamativos del caso.

Hoy, a las 21:35 horas en laSexta, 'Salvados' se adentra en una investigación que ha llevado a Gonzo a viajar por España y Francia para conocer los casos. El programa aborda el 'caso de Goodyear', relacionado con cientos de accidentes de camiones en Europa, cuyo origen podría estar en neumáticos defectuosos de dicha marca.

"Lo que nos atrajo es que esta es una historia que sale a la luz porque hay anónimos, una viuda de un camionero francés y Juan Gallardo (protagonista del programa) que no se conforman con lo que muchos de nosotros nos conformaríamos: la primera explicación que viene a ser una desgracia", explica Gonzo en La Roca.

Estos protagonistas empezaron a buscar la verdad sobre el origen de los accidentes por su cuenta. Según comenta el presentador de 'Salvados', tanto la viuda del camionero francés como Juan Gallardo encontraron un aviso de la empresa Goodyear en determinados talleres. En él se indicaba que si llegaba un camión con ruedas de un número de serie concreto, estas debían ser cambiadas.

De confirmarse, esto indicaría que la empresa estaba al tanto de que de los 85.000 neumáticos fabricados estaban defectuosos. Es importante recordar que, si un problema de fabricación pone en riesgo la seguridad del consumidor, las empresas están obligadas a notificarlo y retirar del mercado los productos afectados.

Asimismo, Gonzo adelanta que el 'caso de Goodyear' se inició en España, donde la empresa detectó 158 accidentes directamente relacionados con fallos en sus neumáticos.

