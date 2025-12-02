Salomé Pradas saca a relucir otra de sus medias verdades en Salvados: "El día antes de la DANA nos acostamos con alerta amarilla, una gota fría"

Salomé Pradas asegura en esta entrevista de Salvados que no existe un protocolo en Protección Civil para el envío del ES-Alert y que la noche antes, la AEMET solo había lanzado la alerta amarilla. Una afirmación es mentira y la otra, media verdad.

En los días previos a la DANA que arrasó el sur de Valencia y provocó 229 muertes el 29 de octubre de 2024, tanto AEMET como los medios de comunicación avisaban de que lo que se esperaba para esa jornada no iba a ser una gota fría más. Así lo recuerda Gonzo en este programa de Salvados en el que entrevista a Salomé Pradas, quien fuera la consellera responsable de emergencias en esa fecha. Hoy está imputada -junto a Argüeso- por el homicidio imprudente de esas 229 personas y la Comisión de investigación de la DANA la ha citado a declarar el próximo 15 de diciembre.

Pradas sigue defendiendo que ella hizo todo lo que pudo y lo mejor que pudo para estar al frente de la gestión de aquella catástrofe y que aquella tarde en el Cecopi fue un auténtico infierno. Sin embargo, para ello usa mentiras y medias verdades, como las que le cuenta a Gonzo en este fragmento de su conversación.

"La gente o no sabe o se olvida de que el día 28 nos acostamos en alerta amarilla con unos pronósticos de entre 150 y 180 litros. Quiero decir, una gota fría", saca a relucir en la conversación, volviendo a señalar a la AEMET por, a su juicio, no haber trasladado la información correcta o, directamente, no haberla hecho saber.

La media verdad: se acostaron con alerta amarilla, pero amanecieron en alerta roja

Efectivamente: aquella noche los valencianos se acostaron con alerta amarilla. Pero lo que Pradas omite es que amanecieron en alerta roja. A primerísima hora de la mañana (07:36 horas), AEMET lanzó el primer aviso rojo en la Comunidad Valenciana y lo extendió al 29 y 30 de octubre, algo que repitió en varios comunicados a lo largo del día. No fue hasta las 17:00 horas cuando se estableció el Cecopi.

La mentira: el protocolo que ella asegura que no existe sí que existe

Aún así, con aquellas previsiones, la Universidad de Valencia decidió suspender las clases, una medida que salvó miles de vidas. Algunos ayuntamientos de la comunidad también cerraron los centros educativos. "¿Exageró la Universidad de Valencia o exageraron los ayuntamientos que, con esa alerta amarilla y esos 150 o 180 litros previstos, decidieron suspender las clases?", pregunta Gonzo de manera incisiva.

Ella se escuda diciendo en que hicieron lo que consideraron que sería mejor y que ellos, sí que tenían unos protocolos para estos casos. "Ojalá nosotros hubiéramos tenido otros planes más concretos, más revisados, que pusieran claramente: 'Cuando hay una alerta amarilla, hay que avisar de esto en concreto'. Pero es que eso no existe. Igual que no existe un protocolo en materia de Protección Civil de ES-Alert que te diga: 'Cuando hay alerta naranja, hay que enviar esto; cuando hay alerta roja, hay que enviar esta otra alerta' Eso no existe. Un año después, sigue sin existir".

Y eso es mentira. Ese protocolo sí existe. De hecho, el diputado de ERC Gabriel Rufián se lo recordó al propio Mazón durante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Tal como explica Newtral, desde 2022 hay un procedimiento establecido para utilizar este sistema, operativo desde ese mismo año según el Ministerio del Interior, que es quien lo coordina.

La Generalitat también reconoce que el sistema ES-Alert comenzó a funcionar a inicios de 2023. El documento, de unas 10 páginas, forma parte de la investigación que dirige la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Aunque la coordinación general depende del Ministerio del Interior, los centros autonómicos de emergencias sí tienen la capacidad de emitir este tipo de avisos.

