Gonzo, a un ruso que ha huido a España: "¿Rusia es capaz de matar aquí a una familia entera y hacerlo pasar por un caso de violencia machista?"

Salvados estrena el domingo 7 de diciembre su reportaje de investigación 'Notificación roja' en laSexta. En él, Gonzo entrevista a un ruso que se ha visto obligado a huir de su país. "Rusia mata sin pensar a la gente normal", avisa.

Gonzo entrevista en este reportaje de investigación de Salvados que se emite el domingo 7 de diciembre en laSexta a un abogado cuyo cliente ha tenido que huir de Rusia por "hacer bien su trabajo de policía antidroga".

Lo que pudiera parecer un 'thriller' de espionaje es en realidad algo "muy real", advierte el abogado, algo que confirma también el entrevistado que aparece en el breve avance del programa que puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

"¿Rusia es capaz de matar aquí a una familia entera y hacerlo pasar por un caso de violencia machista?", le pregunta el periodista al hilo de su conversación a otro huido ruso en España.

"Ustedes no entienden qué país es Rusia. Es infernal, mata sin pensar a la gente normal, a la gente que se escapa. Sobre todo, a la gente que abre la boca", sentencia.

En la nueva temporada de Salvados...

El Gran Wyoming dio el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de Salvados que ha contado con otros grandes nombres propios en la pantalla, como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. El formato también ha narrado algunos de los episodios más impactantes de la historia de España, como el accidente del Alvia en 2013 o la fuga de un grupo de boinas verdes de la mili en la COE en 1994, además de reconstruir la historia de Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismoe indagar en el, hasta ahora desconocido en nuestro país, Caso Goodyear.

Tras viajar a Jordania para conocer toda la verdad de lo que ocurre en la Franja de Gaza y retratar desde dentro el mundo de las estafas telefónicas, Gonzo regresa con un nuevo reportaje de investigación en el que vuelve a poner la mirada fuera de nuestro continente. Salvados también ha repasado la actualidad política de la mano de Aitor Esteban y Oriol Junqueras y ha sido testigo de cómo funciona el programa de donaciones y trasplantes del hospital Vall d'Hebron.

En el último programa, Gonzo ha entrevistado a Salomé Pradas, la exconsellera imputada en el homicidio imprudente de 229 personas en el día de la DANA de Valencia.

