Pradas enseña a Gonzo los famosos papeles donde apuntó la alerta del barranco del Poyo a las 12:40 h: "La CHJ dijo a las 16:15 que iba casi seco"

Gonzo muestra a Pradas un vídeo del día de la DANA en la que se ve a la exconsellera apuntar en un papel "rambla del Pollo (sic)" a las 12:40 h. Sin embargo, durante aquella tarde en el Cecopi no tuvieron noticia de su inminente desbordamiento, reitera ella en esta entrevista.

La mayoría de las víctimas del 29 de octubre de 2024, el día de la DANA de Valencia, murieron por el desbordamiento del barranco del Poyo, un dato que le recuerda Gonzo a Salomé Pradas en esta entrevista de Salvados.

El periodista muestra a la exconsellera -imputada por el homicidio imprudente de 229 personas junto a Argüeso, secretario autonómico de Emergencias de la Comunidad Valenciana durante la DANA-, un vídeo que fue grabado aquella fatídica mañana en el Centro de Emergencias. En él se puede ver a la que fuera consellera encargada de emergencias en esa fecha apuntando en un papel "rambla del Pollo (sic)" a las 12:40 h del mediodía y se le escucha comentar algo acerca de "las zonas" donde habían decretado "la alerta hidrológica que afecta al río Magro".

Qué se supo del barranco del Poyo a partir de las 12:40 h

Tras ver estas imágenes, Pradas sonríe y muestra ese folio a Gonzo. "Aquí lo tengo", dice mientras se lo ofrece. Es el mismo papel, asegura. Pero, ¿por qué apuntó aquello? Ella misma ha declarado en esta entrevista que nadie habló del barranco del Poyo durante toda la reunión del Cecopi celebrada la tarde de la DANA. Sin embargo, este vídeo y este papel demuestran que a las 12:40 h ya despertaba inquietud.

Pradas lo explica: "Cuando yo llego al Centro de Coordinación de Emergencias, se me traslada que se acaba de decretar la alerta hidrológica en el barranco del Poyo y también en el río Magro". Según cuenta, esa mañana recibieron unos datos que alertaban de que el nivel del barranco estaba por 264 metros cúbicos, superando de esta forma el umbral mínimo de alerta hidrológica. "Pero insisto, eran 264 hectómetros, no los 1800 de por la tarde", añade.

Entre medias, afirma, la Confederación Hidrográfica del Júcar les avisó de que el caudal había bajado hasta en tres ocasiones. "Casi a las 14:00, casi a las 15:00 y a las 16:15, nos dice que el caudal del Poyo está por debajo del nivel de alerta, del nivel de peligro", concreta. "A las 16:15 h, la Confederación informa a la Generalitat de que el Poyo va casi seco", vuelve a recalcar.

¿Quién debía y podía avisar sobre el desbordamiento del barranco del Poyo?

La exconsellera cuenta que tanto el Plan de Inundaciones como el Plan de Emergencias establecen que la Confederación Hidrográfica del Júcar es el organismo encargado de avisar cuando hay una alerta hidrológica y asevera que era "el único" en poder hacerlo.

Gonzo rebate esa afirmación: "Pocos días después de la DANA, el Diario.es publica una nota interna del director general de Medioambiente, Luis Gomis, donde dice: 'Visto el plan, los agentes medioambientales formamos parte del plan y tenemos encomendada, junto a otros organismos, la misión de vigilar los caudales de ríos, barrancos y zonas inundables'. Y meses después, ante la jueza, declaró que nadie en Emergencias atendió a ese ofrecimiento de agentes medioambientales para vigilar los caudales, entre ellos el barranco del Poyo".

La ausencia de los bomberos forestales

"Esa comunicación iba dirigida al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que es el señor Argüeso. El señor Argüeso dice que esa comunicación no le llegó jamás", responde la entrevistada para después sembrar la duda en cuanto al motivo de la ausencia de los bomberos forestales en las proximidades del Poyo ese día: "Había medios desplegados tanto en el Magro como en el Poyo. Había medios desplegados, estaban los bomberos forestales, que eso es otra cuestión. Alguien retiró esos bomberos forestales del barranco del Poyo. Se está investigando quién fue".

Aquella información tampoco llegó al Cecopi, insiste. Ni al Centro de Emergencias, que dice que "esa retirada la decidió el mando operativo del Consorcio de Bomberos", comenta Pradas.

"También le digo que cuando se retiraron esos bomberos la Confederación nos estaba diciendo que el nivel del cauce iba por debajo del nivel de peligro", apostilla.

