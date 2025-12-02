Gonzo, al abogado de un expolicía ruso que vive en una "película de espías bastante real": "Es víctima de una venganza de agentes secretos"

Su cliente era un policía especializado en la lucha antidroga que por hacer bien su trabajo tuvo que huir de Rusia. Ahora, él es su abogado y vive en "una película de espías bastante real". Cuenta su historia el próximo domingo, 7 de diciembre, en Salvados.

El próximo domingo, 7 de diciembre, en laSexta, Salvados estrena el reportaje de investigación 'Notificación roja', un "thriller real" que Gonzo llega a conocer de primera mano gracias a los testimonios de un ciudadano ruso que ha huido a España y de un abogado español que defiende a uno de sus compatriotas.

Su cliente, cuenta el letrado, "era un policía especializado en la lucha antidroga". "Por hacer bien su trabajo, dos de sus compañeros acabaron en prisión y él tuvo que huir". "Es decir, tu cliente es víctima de una venganza de agentes secretos rusos", resume el periodista.

"Es algo de película, pero es bastante real", asegura el abogado en este adelanto del nuevo programa de Salvados que se estrena próximamente.

En esta temporada de Salvados...

El Gran Wyoming inauguró la nueva temporada de Salvados que ha contado con otros grandes nombres propios en la pantalla, como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina o Víctor Manuel. El formato también ha narrado algunos de los episodios más impactantes de la historia de España, como el accidente del Alvia en 2013 o la fuga de un grupo de boinas verdes de la mili en la COE en 1994, además de reconstruir la historia de Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismoe indagar en el, hasta ahora desconocido en nuestro país, Caso Goodyear.

Tras viajar a Jordania para conocer toda la verdad de lo que ocurre en la Franja de Gaza y retratar desde dentro el mundo de las estafas telefónicas, Gonzo regresa con un nuevo reportaje de investigación en el que vuelve a poner la mirada fuera de nuestro continente. Salvados también ha repasado la actualidad política de la mano deAitor Esteban y Oriol Junqueras y ha sido testigo de cómo funciona el programa de donaciones y trasplantes del hospital Vall d'Hebron.

En el último programa, Gonzo ha entrevistado a Salomé Pradas, la exconsellera imputada en el homicidio imprudente de 229 personas en el día de la DANA de Valencia.

