Víctor Manuel manda "a la mierda" a Felipe González y otros expresidentes: "Confían en la mala memoria de la gente para volverse facha a los 60"

"Callaos la boca, por favor, no seas indecentes". Víctor Manuel estalla contra Felipe González y otros expresidentes por criticar a Pedro Sánchez por sus pactos de gobierno. "Tú le has dado a los catalanes lo que creíste que tenías que darles en su momento".

Tras haber dado un buen repaso a la izquierda de este país, haber llamado "imbécil" a Abascal y asegurar que no apoyaría a Pedro Sánchez como en su día lo hizo con Zapatero, Víctor Manuel reflexiona ahora en Salvados sobre la figura del expresidente socialista Felipe González. "¿Cómo llevas que cuando habla de Pedro Sánchez solo lo hacer para darle de un lado y de otro?", quiere saber Gonzo.

"Es que me parecen tan patéticos. Es que eso es horrible. Es horrible porque con esa desfachatez que sean capaces de juzgar al que está gobernando ahora. Pero si tú no has tenido nunca ninguna posibilidad de hacer coaliciones de gobierno y cuando las has tenido que hacer, las has hecho y nadie te ha preguntado nada. Tú le has dado a los catalanes lo que creíste que tenías que darles en su momento; tú, Rajoy, Aznar y el otro. Entonces, callaos la boca, por favor, no seáis indecentes", estalla, metiendo a todos en un mismo saco.

Pero tiene algo más que añadir: "Confían en la mala memoria de la gente, esa mala memoria que les sale a algunos para volverse fachas a los 60 años, ¿no? Entonces, con todos mis respetos a los que nos han gobernado y tal, idos a la mierda".

El referéndum de la OTAN

El cantautor asturiano no puede olvidar el 'lío' que Felipe González les hizo en su día con la OTAN. "Picamos ahí todos como pardillos y se lo hemos perdonado, asumiendo el papel de pardillos que hicimos en su momento", reconoce.

Víctor recuerda una reunión que organizó junto a Ana Belén en su casa cuando tuvo lugar aquel referéndum al que asistieron, además del presidente y su mujer, Carmen Romero, personalidades que se habían manifestado públicamente en contra de la OTAN, como Paco Rabal. "Ahí, Felipe nos perdonó la vida. Dijo: 'Ahí tenéis por lo menos 4.000.000 de votos en la izquierda y tal y no se han sabido aprovechar debidamente'".

La amenaza de Trump de echar a España de la OTAN

A pesar de haber participado activamente en la campaña 'OTAN no' durante los años 80, Víctor Manuel observa hoy con asombro las amenazas de Trump sobre la posible salida de España de la Alianza Atlántica. El cantautor reflexiona sobre lo que considera un giro inesperado de la historia. "Qué cosa, qué mundo estamos viviendo, ¿eh? Que yo nunca pensé que esto iba a acabar así", confiesa, dejando entrever la desconexión entre la utopía política de su juventud y la realidad geopolítica actual.

El asturiano reconoce, no obstante, que los países deben protegerse frente a posibles agresiones, como la guerra en Ucrania ha demostrado de manera brutal. "La vida son contradicciones revueltas con las que tienes que convivir y tratar de elegir el mal menor de las cosas", afirma, antes de admitir con pragmatismo: "Supongo que permaneceremos en la OTAN hasta que se acabe el mundo con toda seguridad. Y ojalá sirva para decirle a Rusia que no se puede invadir otro país, que no está bien eso que hacen".

