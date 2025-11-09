Víctor Manuel, sobre Podemos: "Qué curioso que cuando la extrema derecha avanza desbocada se la cojan con papel de fumar"

"Qué curioso que cuando la extrema derecha avanza de una manera desbocada, se la cojan con papel de fumar. Es increíble. Como es increíble que se dedique a la política un señor que consulta a sus bases si puede comprarse un chalé o no", dice Víctor Manuel a Gonzo a propósito de Podemos en esta entrevista de Salvados.

Con 16 años, Víctor Manuel consiguió que sus padres le permitieran abandonar la casa familiar de Mieres para cantar desde Madrid a una España que ellos mismos temieron explicarle. Ahora, que tiene 78, tras haber militado en el PCE, apoyado a Zapatero -con 'los de la ceja'- y vivido el auge de la extrema derecha en el mundo, no duda en hablar de la división de la izquierda como uno de los motivos principales de esta situación.

Sentados en un típico bar madrileño, de esos que ya no quedan, el asturiano charla con Gonzo en esta entrevista de Salvados en una escena aparentemente cotidiana que contiene mucha reflexión construida a base de lucha contra el franquismo y la censura y también moldeada por el paso y el peso de los años.

El auge de la extrema derecha y el malestar de la juventud

"Tú, que estuviste en el PCE, cuando ves barrios del cinturón rojo que se llamaba de Madrid votando derecha o extrema derecha, o en Francia es mucho más llamativo, barrios enteros que eran comunistas votando a Le Pen, ¿qué sientes y cómo intentas explicártelo?", le pregunta el periodista. El cantautor encuentra la respuesta en el malestar de la juventud de ahora, "que tiene cerradas muchas posibilidades", sin acceso a la vivienda ni posibilidad de independizarse y con unos sueldos que categoriza como "míseros".

"Hay que subir los sueldos a la gente para que pueda organizarse la vida, porque si no, ¿qué coño vamos a hacer con esa gente que se queda ahí desparejada y desmadejada y sin un futuro claro? ¿Adónde queremos llegar exactamente?", reclama en el programa de laSexta.

Él nunca creyó que el capitalismo "iba a ser tan cabrón como está siendo", lamenta, y señala unas recientes palabras de Garamendi, en las que tachaba de "ocurrencia" la propuesta de Yolanda Díaz de ampliar los permisos por fallecimiento de familiar para los trabajadores. "Hay que dar unas horas para que un tío al que se le ha muerto el padre no venga a trabajar y te discuten eso. Qué falta de piedad", dice con indignación.

Sobre Pablo Iglesias y Podemos

Pero sí, la izquierda también ha hecho algo mal, bajo su punto de vista. "La izquierda es la perpetua división", sentencia, para después reflexionar sobre un artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca a propósito de Podemos: "Qué curioso que cuando la extrema derecha avanza de una manera desbocada, se la cojan con papel de fumar, ¿no? Joder, es que es muy increíble. Como es increíble que se dedique a la política un señor que es capaz de consultar a sus bases si puede comprarse un chalé o no. Es una anomalía eso. Y nadie lo ha tomado como una anomalía, ni los militantes ni él mismo". "Estaré yo equivocado", termina por concluir, aunque sin llegar a creérselo.

Víctor Manuel reconoce que no sintió esa "esperanza" de la que muchos hablan cuando surgió Podemos. "Como he militado en la izquierda y conozco parte de sus males, veía que era un desgarro más que había ocurrido ahí, que habían conectado estupendamente con la gente y además todo lo que decía se caía por su peso, que tenían razón en la mayoría de las cosas que decían, pero había algo ahí al fondo de los males de la izquierda, de gente que viene a dividir más que a juntar", confiesa.

