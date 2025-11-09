Víctor Manuel, sobre el "auge de la extrema derecha": "Abascal y Blas Piñar son dos imbéciles. No hay nada ahí detrás, son cascarones vacíos"

Víctor Manuel y Gonzo se sorprenden de la vigencia de una canción escrita por el asturiano en los años 80 y reflexionan sobre el auge de la extrema derecha, el racismo y las contradicciones de una sociedad que olvida su pasado migrante.

Cuando hablen de la patria no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador.

Sentados en un mítico bar madrileño en el que parece haberse detenido el tiempo, Gonzo echa la vista atrás al recordar una de las canciones que su entrevistado de hoy de Salvados, Víctor Manuel, compuso allá por 1980. El cantautor asturiano recuerda bien sus versos y completa la estrofa que deja a medias el periodista.

"Esa canción la escribí porque el ambiente era ya muy asfixiante en Madrid y eso desembocó en el golpe de Tejero. Pero el ambiente que se cocía ahí dentro era terrorífico", recuerda el artista.

Pero lo más inquietante para él no es lo que ocurrió en el pasado, sino que ahora, en el presente, esta letra parece estar más de actualidad que nunca. Se podría pensar que la escribió ayer mismo. "La canto ahora en toda esta gira última y la gente se pega como un resorte, dan un bote en la butaca cuando acaba la canción, a romperse las manos porque intuyen que pasa algo. O sea, que la extrema derecha está ahí jadeante", reflexiona.

El racismo, la gasolina de la extrema derecha

Por repetir su nombre no te armas de razón. Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios.

"¿Lo habéis entendido? Pues es eso. O sea, que aquí o cabemos todos o no cabe ni Dios", se reafirma el artista, 45 años después. Gonzo no puede evitar ver un paralelismo con lo que ocurre en la actualidad, "con el nuevo auge de la extrema derecha de VOX". "Sobre todo encuentro igualmente de patético a Abascal que a Blas Piñar. Son dos imbéciles. No hay nada ahí detrás, es un cascarón vacío", sentencia Víctor Manuel.

El racismo ha sido la gasolina que han usado para incendiar la llama, según cree el cantautor que se hace cruces pensando en que él mismo ha viajado a países como Francia, Bélgica o Suiza para cantar a los españoles que migraron allí el siglo pasado. "Después estábamos con ellos. Yo iba con ellos a discotecas donde no nos dejaban entrar por el color de la piel nada más. Y me contaban dónde estaban viviendo ellos, estaban trabajando en el ferrocarril y estaban viviendo en barracones, hacinados en los barracones", recuerda.

Ahora, de vuelta a la madre patria, algunos de ellos o de sus hijos son los más xenófobos, lamenta.

El enfrentamiento con la tía Pili

Por este mismo motivo tuvo un enfrentamiento con su tía Pili: "Ella estuvo con mi tío Ángel muchos años en el sur Francia. Y un día tuve esa discusión con ella en casa porque no sé qué dijo de un moro. Digo: '¿Pero tú cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir eso? Tú que has estado 20 años en Francia y te habrán maltratado con toda seguridad por ser emigrante, alguien te diría que no estabas en tu país, ¿no?'".

Ella le respondió que ellos no eran "como estos". "Tú eres exactamente igual que ese moro del que hablas", contestó entonces Víctor.

