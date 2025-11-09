Víctor Manuel asegura que le diría que no a Pedro Sánchez si le pidiera apoyo: "No participaría como lo hicimos cuando 'los de la ceja'"

Aunque en 2008 fue uno de los artistas que apoyó a Zapatero, hoy, Víctor Manuel, reconoce en Salvados que no haría lo mismo con su sucesor, Pedro Sánchez. Pero sí que firmó el manifiesto de apoyo al presidente tras la detención de Santos Cerdán.

Tras haber sido en su juventud, en plena dictadura, militante del PCE, haber sufrido la censura y haber sido blanco de la violencia de personas y grupos identificados políticamente con la extrema derecha, Víctor Manuel, en 2008, fue uno de los artistas que apoyó a Zapatero. "Si hoy Pedro Sánchez te pide que le ayudes en las próximas elecciones, que hagas una campaña de apoyo, ¿lo harías?", le pregunta Gonzo en el programa de hoy de Salvados.

"No, seguramente no participaría como cuando la ceja", reconoce, aunque tampoco cree que vayan a llamarlo para algo así: "Sé de un comentario que él hizo cuando llegó al Gobierno. Alguien le sugirió la posibilidad de llamar y tal y dijo algo así como: 'No, que está muy enfadado con nosotros'".

El motivo de su indignación tiene su origen en el final de la legislatura del expresidente socialista. "Yo me había rebotado muchísimo cuando la Ley de Propiedad Intelectual, la actitud timorata del PSOE en general, no digo Pedro Sánchez. Y me parecía injusto, una cabronada, directamente. Estaban acabando un Consejo de Ministros y tenían que firmar creo que era la ley de copia privada y alguien dijo: 'No, no, no, que está Twitter al rojo'. Y la dejaron y se la dejaron al PP", comenta, todavía molesto. "¡Pero qué cabrones! Si uno hiciese ese cálculo cuando te llaman para que hagas así con la ceja...", estalla.

Su apoyo a Pedro Sánchez tras la detención de Santos Cerdán

Sin embargo, Víctor Manuel sí que figura entre los firmantes del manifiesto de apoyo que se hizo a Pedro Sánchez tras la detención de Santos Cerdán y la entrada en cárcel este pasado verano.

Ese escrito, cuenta, se lo envió "alguien de fiar". "Y con todo lo que se ha sabido después de Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, ¿te has arrepentido de firmar o le has llamado al colega y le has dicho 'menuda cabronada me hiciste'?", quiere saber el periodista.

El cantautor lleva toda la vida viendo este tipo de actitudes en el mundo del espectáculo. "Siempre te aparece gente así, que te quiere regalar cosas y que te da cosas. '¿Quieres una puta? Venga, la tengo'", lamenta.

Hoy, no volvería a hacerlo

Sin embargo, tenía la esperanza de que fuera algo que ya se había quedado en el pasado: "Parece mentira que se vuelva a reproducir eso de nuevo y esos comentarios, esas cosas. ¿Pero de dónde salen? ¿De dónde sale esta gente? ¿Con qué gente se ven?".

"Yo me quedo boquiabierto. Entonces al final la conclusión es: efectivamente, son lo que parecen", dice apenado. "¿Hoy firmarías ese manifiesto?", vuelve a preguntarle Gonzo con otras palabras. "Pues seguramente, no. Pero esa es mi vida, equivocarme", reconoce.

