Victoria Álvarez, familiar de una víctima de la DANA: "Es un miserable, es lo peor, poco le pasó durante el funeral de Estado"

Quería un funeral en paz para despedir a su marido, pero se encontró con Mazón en primera fila. Victoria Sánchez, esposa de Cándido, víctima de la DANA, lo recuerda como un momento insoportable: "Me habría quedado con la conciencia toda la vida si no le increpaba".

Entre las 229 vidas que la trágica DANA se llevó el 29-O está Cándido, el marido de Victoria Sánchez. Ella aún arrastra el recuerdo de escucharlo por teléfono encaramado al tejado de su casa de campo en Cheste (Valencia), aterrado y con miedo a morir. "Tenía miedo, que no quería morir ahogado y que quería estar conmigo toda la vida", recordó Victoria en Al Rojo Vivo.

Victoria no olvida eso y por eso habría preferido vivir un funeral de Estado por su marido en paz. Lo dejó claro en Al Rojo Vivo: "Ahora con el funeral de Estado se nos está removiendo todo aún más" y añadió: "¿Dónde se ha visto que los responsables de las muertes de tanta gente asistan a un funeral si no han estado durante todo este año más que para reírse de las víctimas?".

Pero Mazón estuvo allí. "Ese día no pudimos resistir viendo que estaba ahí el asesino de nuestros familiares con toda su cara. Fue insoportable", relata. "Me hubiera quedado en la conciencia toda la vida el no haberle increpado, y poco pasó y poco le dijimos".

Sobre esa impotencia, Victoria es contundente: "Es un miserable; por eso te digo que poco le pasó en el funeral, porque si hubiera sido por mí nos hubiéramos echado todos encima de él, lo hubiéramos dejado seco".

También menciona a Feijóo: señala que llegó tarde y no estaba junto a Mazón "sino a él también le habría caído", comenta.

Para Victoria, estos episodios explican en parte la cascada que terminó con la dimisión de Mazón, una salida que, a su juicio, es tan poco digna como la gestión de todo este año. "Se fue matando, como es su línea; no esperábamos más de él. Mintiendo, como siempre ha hecho, echándole la culpa a los demás. Es un incoherente. En fin, fue patético".

Victoria denuncia, además, el ataque constante hacia los familiares, que —dice— incluso se evidenció en el último discurso de Mazón, donde las acusó de estar manipuladas por el Gobierno: "O sea, que nuestros familiares parece ser que tampoco hay fallecidos... es un insulto constante lo de este tipejo. Estamos deseando de verdad no tener que verle la cara en nuestra vida. Que se vaya a Alicante o a Siberia, o que desaparezca".