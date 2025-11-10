Ignacio Escolar, sobre Mazón: "No ha dimitido de verdad porque teme declarar como imputado ante la jueza de Catarroja"

El periodista y director de eldiario.es, analiza la dimisión de Carlos Mazón: no es plena y responde a una estrategia para controlar su sucesión, mantener influencia en el PP valenciano y evitar declarar ante la jueza de Catarroja.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha analizado en profundidad la situación de Carlos Mazón y la forma en que ha gestionado su dimisión de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Según Escolar, la decisión de Mazón no es una dimisión plena, sino parcial, calculada y estratégica.

"Ni siquiera ha dimitido de verdad. Si dimitiese de verdad, también dejaría el acta de diputado, y no lo hace por una razón evidente: tiene miedo de tener que declarar como imputado ante la jueza de Catarroja", ha señalado el periodista.

Escolar va más allá: "No dimite porque teme lo que ocurrió durante esa tarde fatídica para la historia de la Comunitat Valenciana".

Para Escolar, la decisión de Mazón responde a una estrategia de control político: "Lo hace así para controlar su sucesión, para tener voz y voto en cómo será el proceso y quién será el reemplazo que lo sustituya".

