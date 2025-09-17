Los reclutas que protagonizaron 'la gran fuga' se reencuentran 31 años después en Salvados: "La única que sabe lo que he pasado es mi mujer"

"Un caso sin precedentes: 18 soldados se han fugado esta noche del cuartel y denuncian malos tratos. Es la primera fuga masiva en un acuartelamiento español", anunciaban los telediarios en 1994. 31 años después, Salvados reúne a cinco de estos reclutas.

El 'soldado' Jimeno llama a la puerta de la casa en la que va a reencontrarse con quienes fueron sus compañeros en la COE, más conocida popularmente en España como boinas verdes. A este reencuentro le acompaña Gonzo y el equipo de Salvados.

Hace 31 años,s se fugaron de su cuartel, ubicado en Palma de Mallorca, para denunciar que eran

Jimeno era uno de ellos y este domingo, junto a los otros reclutas que le acompañan, relatan en el programa de laSexta qué fue lo que pasó aquella madrugada de 1994 para que dijeran basta y protagonizaran la primera fuga masiva de un acuartelamiento en la historia de España.

Cuando todo ocurrió, eran chavales de 19 años. Ahora, reviven aquel traumático episodio con 50. El tiempo puede haber pasado, pero hay heridas que aún no han conseguido curarse.

El próximo domingo en laSexta, Salvados: la gran fuga. A partir de las 21:35 h.