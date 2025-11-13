Víctor Manuel, sobre Dios: "Si existe, es una mala persona"

En Salvados, Víctor Manuel muestra a Gonzo su lado más vulnerable y reflexivo hablando sobre la muerte, la fe o el alzhéimer que padeció su madre: "Entré en pánico, solo decía 'ay, fiu miu' o 'tírame al tren'".

En este fragmento del último programa de Salvados, Gonzo se reune con Víctor Manuel en un parque para conocer al artista desde una perspectiva más personal, lejos de los escenarios. Una charla íntima donde tocan temas como sus miedos, sus reflexiones sobre la muerte, la fe y la enfermedad que afectó a su madre.

El asturiano no duda en hablar sobre la eutanasia y sus propios temores ante el dolor, asegurando que lo que "más le preocupa" son las enfermedades: "No quiero tener dolor y preferiría, si estoy en una situación mala físicamente, que me desenchufen de las cosas y dar ese paso lo más rápido posible".

La conversación también aborda la relación del cantante con la religión y su visión de Dios: "A veces, el temor de Dios es esa cosa cabrona y religiosa que te meten en la sangre, y después, ya más adolescente, ya tienes una pelea con Dios a muerte, de tomar consciencia de que si existe Dios es una mala persona con toda seguridad", relata Víctor, ya que, según dicen, "permitir que se muera un niño de tan solo 2 años de cáncer es de mala persona.".

"Si perdiera la memoria entraría en pánico"

Otro de los momentos más emotivos llega cuando Víctor Manuel habla sobre el alzhéimer que padeció su madre y cómo esa experiencia dejó una huella imborrable en su vida.

"Si perdiera la memoria entraría en pánico. Los últimos años de mi madre con alzhéimer entré en pánico, pensando que me podría pasar a mí viendo sus comportamientos donde de pronto no me conocía o me decía 'ay, fiu miu' o 'tírame al tren', para matarla. Eso me aterra", confiesa el cantautor ante Gonzo, que admite que tras leer en una publicación que "la Vitamina B era muy buena para la memoria" desde entonces "toma a paladas".

