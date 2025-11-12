Víctor Manuel responde al 'mantra' de la derecha de que los "progres ricos" no pueden ser comunistas

Víctor Manuel llegó a Madrid cuando tenía 16 años y no tardó en afiliarse al PCE. Su compromiso político le ha llevado a apoyar causas de izquierda y a recibir las críticas de la derecha.

Nieto de fusilado, militante del PCE, cantautor y cronista de España. Víctor Manuel canta lo que piensa y piensa lo que canta y así lo demuestra en esta entrevista que concede a Gonzo en Salvados. El artista asturiano ha combatido la censura franquista, sufrido ataques de la extrema derecha y defendido sus ideas con la misma firmeza con la que, de joven, decidió marcharse de Mieres para cantar a una España que entonces estaba amordazada.

Al haberse significado públicamente y políticamente como de izquierdas, ha tenido que soportar también en estos 'tiempos mejores' que le repitan una y otra vez desde la derecha ese 'mantra' que ha escuchado toda la vida y que expresa ahora Gonzo en voz alta: "Estos progres ricos, ¿cómo pueden seguir siendo comunistas?".

Sin embargo, explica que poco a poco esta frase ha ido quedando en el olvido y volviéndose completamente irrelevante porque ha demostrado con su trabajo que no es ningún "parásito". Él no vive de las subvenciones ni se enriquece con los contratos públicos, como algunos insinúan. "No, trabajamos en lo que sabemos, en escribir canciones, en hacer una película o hacer una obra de teatro. Y, por tanto, lo mínimo es estar remunerado por eso, ¿no?", añade.

Además, "eso hace muchísimos años que no existe". Sin ir más lejos, lleva 45 años sin ser contratado por el Ayuntamiento de Madrid.

La palabra 'España' no se le cae de la boca

España camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza. La pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar.

"Y al revés, tal y como están las cosas, ¿tú crees que hoy, desde la izquierda, todo el mundo aceptaría de buen grado que cantarais 'España, camisa blanca de mi esperanza'?", pregunta Gonzo. Sin embargo, Víctor cree que quien se molesta cuando escucha la palabra España salir de su boca no es la gente de izquierdas.

"Iba a decir que soy más español que todos ellos, pero eso sería una gilipollez", admite, para después recordar la letra de una canción inédita que finalmente no forma parte del tracklist de su nuevo disco. No se les cae España de la boca ni su baba y sus moscas. "Y habla de esos que van con la puta bandera en el perrito y la puta bandera en el balcón, la bandera de segunda clase", sentencia.

"Yo considero español a todo el que tengo al lado. Todo el que viene aquí a trabajar, a dar el callo es tan español como lo soy yo. Entonces eso es lo que les jode", sentencia.

