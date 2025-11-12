Víctor Manuel, sobre el secreto de los 50 años que lleva con Ana Belén: "La relación que tengo con ella es provisional, por eso me va bien"

"La vida sería bastante peor sin ella", confiesa Víctor Manuel a Gonzo en Salvados, que repasa su vida junto a Ana Belén, medio siglo de amor y complicidad que también ha dejado huella en su música.

Salvados se sumerge en la trayectoria vital y artística de Víctor Manuel, repasando su compromiso político, los años de censura y su militancia antifranquista, y su historia de amor con Ana Belén, su compañera de vida y escenario desde hace más de cincuenta años. Una unión que ha inspirado muchas de sus canciones.

"La verdad que ni he contado cuántas", confiesa el músico ante Gonzo. "Prácticamente en cada disco que he sacado hay una canción sobre ella; en este último, hay dos", añade con una sonrisa. Una de esas canciones es 'Gracias por todo', donde canta: 'Gracias por dejar espacio, gracias por vivir sin hacer ruido'.

Para el cantautor, ese verso resume uno de los secretos de su relación: "No te puedes comer por las patas a quien tienes enfrente, tienes que dejar vivir, y vivir en el más amplio sentido de la palabra pactando con ella. Vivir sin hacer ruido es saber tener líneas de retirada. Siempre digo que la relación con Ana es provisional, por eso funciona bien".

Víctor reflexiona también sobre el equilibrio y la generosidad para convivir en pareja, según él, "algo necesario". "En general, tendemos mucho al egoísmo, a pensar que uno pone más que el otro, y no puedes estar midiendo las cosas en una relación. Si no fluye, cada uno por su lado", explica a Gonzo.

En otra de sus canciones el asturiano canta: 'Más vale malo conocido, que paraísos inventados que vete tú a saber con quién'. Con humor y cariño, afirma que, pese a lo que se dice de "los que están siempre en el escaparate", "no hay más separaciones que en el resto de la sociedad". "Ana es una suerte", asegura.

Los inicios de su relación con Ana Belén

Durante la entrevista, el artista recuerda también la primera vez que vio a la actriz, en un encuentro en el que también estaba su amigo Julio Iglesias. "Ella no tuvo dudas", ríe Víctor. "Julio le besó la mano, Ana tenía 22 años y era dinamita pura y pensó: '¿qué hace este tío besándome la mano?'".

Sobre su primera cita, el cantante confiesa que fue ella quien tomó la iniciativa: "Yo soy muy remolón, ella dio el primer paso. Cuando terminó un rodaje, me dijo que se lanzó porque 'si no, se le escapaba'".

Cómo se imagina Víctor Manuel su vida sin Ana Belén

La conversación termina con un momento emotivo donde Gonzo le pregunta cómo se imagina su vida si no hubiera conocido a Ana Belén. "Me imagino una vida mucho peor, con toda seguridad, y más abandonado físicamente", responde sin dudar.

Ante la pregunta de qué le da más miedo, si marcharse él antes o quedarse solo, Víctor Manuel lo tiene claro: "Preferiría morir yo. La vida sería bastante peor sin ella".

