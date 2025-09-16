Gonzo reúne a los reclutas que protagonizaron 'la gran fuga' de 1994 en Salvados: "Conseguimos sacar la cara oscura de esta mili"

En 1994, 18 soldados de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) de la base Asensio en Palma de Mallorca escaparon de su cuartel para denunciar malos tratos. El próximo domingo, Gonzo reúne en Salvados a cinco de los reclutas que protagonizaron esta 'gran fuga' que es historia de España.

La madrugada del 21 de febrero de 1994, 18 reclutas se escaparon de madrugada del cuartel de la base Asensio en Palma de Mallorca para denunciar públicamente los abusos a los que eran sometidos por sus mandos en los boinas verdes.

Fue la primera fuga masiva en un acuartalemiento español.

Algunos de ellos se reencuentran por primera vez desde 1994, cuando eran unos "chavales de 19 años". Juntos, vivieron un capítulo doloroso que aún no han podido cerrar.

"El primer día me dieron de hostias, de patadas", rememora otro. "Esa violencia gratuita no tenía justificación", añade uno de sus compañeros. Los golpes se curan, pero hay ciertas heridas que ni el tiempo consigue borrar, señalan.

Su huida marcó un antes y un después en la historia de España: "Conseguimos sacar la cara oscura de esta mili".

