Miguel Ríos, sobre la gente que se va de sus conciertos cuando denuncia injusticias: "Pasa en lo sitios donde está la ultraderecha"

Miguel Ríos vuelve a alzar la voz en Salvados y esta vez, no para entonar 'El himno a alegría". El famoso cantautor, leyenda viva del rock and roll, cuenta lo que ocurre en algunos conciertos con parte del público.

Cuando Miguel Ríos habla entre canción y canción en los conciertos, hay gente que se levanta y se marcha. Así lo cuenta él mismo en este adelanto del próximo programa de Salvados que se emite el domingo en laSexta.

"He visto que se ha levantado gente en algunos teatros en los que he estado cuando empiezo a hablar de lo que estamos padeciendo y las injusticias que se están dando en este país", asegura.

Curiosamente (o no), suele ocurrir en los sitios "que está la ultraderecha". Hace algunos meses, el famoso cantautor, leyenda viva del rock and roll en España, se plantaba ante los abucheos en un concierto por denunciar lo que ocurre en Gaza. "Soy político porque estoy vivo", clamaba entonces.

Este domingo, en Salvados: Miguel Ríos.

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