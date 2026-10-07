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El domingo, en laSexta

Miguel Ríos se sincera con Gonzo en Salvados: "Llevo pasado de moda muchísimo tiempo"

El cantautor Miguel Ríos protagoniza el nuevo programa de Salvados que podrá verse este domingo en laSexta. En él, se sincera con Gonzo acerca de su sensación de estar "pasado de moda".

Miguel Ríos se sincera con Gonzo en Salvados: "Llevo pasado de moda muchísimo tiempo"

Miguel Ríos es una leyenda viva del rock and roll de nuestro país, pero a pesar de ello, el cantautor piensa que "está pasado de moda". Así lo reconoce en el adelanto del próximo programa de Salvados, que se podrá ver el domingo en laSexta, en el que él es el protagonista absoluto e indiscutible.

El creador de auténticos himnos como 'Bienvenidos' , 'Santa Lucía' o 'El blues del autobús' asegura ante Gonzo que lleva "fuera de moda muchísimo tiempo". "Somos parte de una música que fue hegemónica en el siglo pasado", reflexiona.

"Este oficio no es para tener certezas, es para tener dudas", sentencia.

Este domingo, en Salvados: Miguel Ríos.

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