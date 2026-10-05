"Los chicos se sienten atacados por el discurso feminista": Teresa Rodríguez, crítica con la forma de abordar la educación en el feminismo

Teresa Rodríguez, que espera reincorporarse pronto a su plaza de profesora tras la baja por el cáncer de mama, analiza el auge de la extrema derecha entre los más jóvenes y pone en cuestión la forma actual de educar en el feminismo.

Tras haber analizado en profundidad las movilizaciones por la vivienda, reflexionar acerca de su etapa en Podemos y juzgar el papel de Sumar y otras fuerzas de izquierdas en el gobierno con el PSOE, la conversación de Salvados con Teresa Rodríguez se desplaza finalmente a la educación. Quien fuera referente del 15M y exdirigente de Podemos y Adelante Andalucía, analiza desde Cádiz el retroceso del feminismo entre los jóvenes mientras se recupera del cáncer y prepara su vuelta a las aulas tras una baja por cáncer de mama. Rodríguez, que ha trabajado como profesora y quiere regresar al instituto tras su recuperación, habla con Gonzo de este y otros debates que encuentra entre adolescentes.

Los alumnos a los que da clase tienen entre 12 y 18 años y, es por ello que conoce bien la dinámica actual. Sin embargo, en contra del sentir general de la sociedad, la coportavoz de Adelante Andalucía no considera que estén, en general, "tan escorados hacia la ultraderecha" como se piensa, aunque en los debates de actualidad que se mantienen en clase aparezcan siempre cuestiones como las okupaciones, la inseguridad, la inmigración o Franco.

Eso sí, los chicos son quienes tienen opiniones más reaccionarias ante estos asuntos.

Rodríguez considera que en los centros educativos no basta con dar por supuesto que todos los alumnos comparten determinados valores feministas. "Tú no puedes llegar y asumir que todo el mundo es feminista", explica.

Por eso plantea la necesidad de abordar también el antifeminismo y de explicar desde otro punto de partida cuestiones relacionadas con la igualdad. Cuando Gonzo le pregunta por qué cree que han retrocedido los valores feministas entre los chicos, Rodríguez responde que es porque "se sienten atacados por el discurso feminista".

Según explica, algunos adolescentes sienten que se les está acusando de algo de lo que no son responsables, al menos, todavía. A ello suma la existencia de una "machoesfera construida en redes sociales vinculada al crecimiento de la extrema derecha".

Es por ello que considera necesario buscar una manera de integrar a esos jóvenes "sin sentirse ni víctimas ni verdugos". No quiere plantearlo desde la culpabilización, sino desde la búsqueda de nuevas formas de abordar el debate.

La profesora asegura que quiere volver a clase porque allí encuentra una satisfacción que la política no le proporcionó. Actualmente está de baja por el cáncer y espera poder regresar después de la operación que todavía tiene pendiente.

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