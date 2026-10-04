Teresa Rodríguez afirma que habría votado a favor de los decretos de vivienda a pesar de considerarlos "una puta vergüenza"

Las movilizaciones por la vivienda centran el análisis de Teresa Rodríguez en Salvados, que compara el actual estallido con el 15M y cuestiona los decretos del Gobierno, aunque reconoce que probablemente los habría apoyado en el Congreso para no "votar con Abascal".

Desde Cádiz, Teresa Rodríguez, exdirigente y coportavoz de Adelante Andalucía, además de figura histórica del 15M, sigue con atención las movilizaciones que han vuelto a llenar Sol y otras plazas. Para ella, su importancia no se limita a las reivindicaciones concretas que plantean y de ello reflexiona en este programa de Salvados.

Rodríguez considera que este tipo de movilizaciones puede conseguir algo que las instituciones por sí solas no pueden: generar un debate social sobre medidas que inicialmente pueden parecer difíciles de aceptar. Pone como ejemplo los contratos de alquiler indefinidos. Explica que, cuando se conocen los detalles de una propuesta y se compara con lo que ocurre en otros países europeos, puede producirse un cambio de opinión.

"Cuando tú llevas ese discurso a la calle y la gente llega a un consenso sobre que eso no es un disparate, al final, antes o después, se aprobará", sostiene.

"Igual mucha peña lo que piensa es 'Después de ocho años de gobierno progresista, ¿ahora sí vais a poner solución a la vivienda?'", advierte Gonzo. "A lo mejor una crisis de legitimidad del Gobierno sobre el tema de la vivienda puede sacar a mucha gente de la depresión, de la sensación de ser absoluta minoría en términos políticos en su sociedad", responde ella.

Las acampadas, a su juicio, pueden sacar a muchas personas de la sensación de ser una minoría aislada. "Si hay 500 tiendas de campaña en Sol que se han montado en tres días, y de repente hay otra acampada en Málaga, otra en Cádiz, otra en Sevilla, otra en Santiago, pues no estoy solo", explica que pueden llegar a comprender muchos.

Ese sentimiento, considera, puede combatir la "melancolía" de la izquierda y activar a quienes han dejado de votar.

"Yo conozco mucha gente de izquierda que no va a votar. Pues a lo mejor van a votar aunque sea al PSOE con la nariz tapada, como se ha hecho toda la vida, -yo no, pero otra gente sí-, porque se activa con este movimiento", asegura.

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