Teresa Rodríguez, del discurso por parte de algunas izquierdas que vincula migración con delincuencia: "No solo Rufián, también el PSOE"

Teresa Rodríguez, referente del 15M y exdiputada de Adelante Andalucía, analiza con Gonzo el debate migratorio y alerta de los marcos de la extrema derecha que considera, también ha asumido parte de la izquierda.

La conversación de Gonzo con Teresa Rodríguez en Salvados se desplaza de la vivienda al debate migratorio y al auge de la extrema derecha. Rodríguez considera que la izquierda puede equivocarse si intenta competir con ella adoptando parte de sus discursos.

Asegura que, durante mucho tiempo, le había dado miedo un hipotético gobierno de Vox con el PP. "Pero el miedo no sirve para nada y te puede llevar a tomar malas decisiones", reflexiona. Dice que hay que tener cuidado con algo en particular: "Evitamos que entre la extrema derecha en las instituciones cogiendo parte de su discurso".

En ese contexto, Gonzo recuerda algunas de las posiciones planteadas por Rufián en el programa anterior, en las que aseguraba cosas como que los 'Vaquilla' de hoy no vienen de Barcelona, sino de otros países. Rodríguez amplía la crítica y señala que no se trata únicamente de él.

"No solo Rufián, también Pedro Sánchez y el PSOE", responde cuando se aborda el discurso que vincula migración y delincuencia. "Aquí se está devolviendo en caliente a niños, mayores... Aquí la Policía está dando palos a diestro y siniestro, revoleando a los inmigrantes por los terraplenes. Aquí se están conculcando los derechos de los niños y las niñas en Ceuta y nada. Y se devuelve a la gente. Nada. No hay ningún tipo de discurso sobre cuál es la motivación que les trae aquí, qué responsabilidad tenemos en que eso ocurra. No", critica.

La coportavoz de Adelante Andalucía, una de las figuras políticas surgidas a raíz del 15M, sostiene que la izquierda no debe defender únicamente las posiciones que puedan resultar populares en un determinado momento. "Uno no tiene que defender siempre lo que piensa que va a tener más apoyo por parte de la sociedad", explica en otro momento de la entrevista.

Su argumento se traslada también a la situación de Ceuta. Considera que la respuesta política debe partir de la defensa de los derechos humanos y no de la búsqueda de aceptación social. "Hasta que no cambiemos esos marcos mentales y discursivos, tenemos muy poquito que hacer las instituciones", afirma.

Para Rodríguez, la izquierda debe mantener sus principios incluso cuando eso suponga defender posiciones que no sean mayoritarias. Su crítica se enmarca en una preocupación más amplia por cómo el avance de la extrema derecha está modificando el debate público.

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