La reivindicación feminista de la tercera edad: "Ya es hora de que las mujeres seamos libres. Ahora vemos que estar supeditada al hombre no es normal"

Jordi Évole habla con tres mujeres de Cornellá sobre cómo han sido sus vidas, sus amores y sobre cómo vivían las mujeres de otra generación el sexo. "Aunque una tuviese ganas tenía que aguantarse hasta que él dijera", recuerda una de ellas sobre las relaciones sexuales con su marido. Por otro lado, su heramana destaca que si ahora fuera joven no le volvería "a pasar eso de un solo hombre de por vida".

Preguntadas sobre qué opinan de la revolución feminista, las tres celebran su llegada: "Nos encanta, tendría que haber sido antes". Y es que, según el propio Évole afirma, "les tocó vivir una época chunga para la mujer". "Ahora es cuando vemos que no era normal estar supeditas al hombre", confiesan.

Por último, una de ellas reflexiona sobre qué haría si volviera a ser joven: "Si volviera a nacer no me casaría, me juntaría como ahora se junta la gente, pero casarme no". Además, afirma tajante que "hubiera estudiado una carrera o dos o las que fueran".

