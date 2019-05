La emotiva declaración de amor de Rafael a su mujer enferma: "No puedo vivir sin ella, es la única que he tenido y tendré"

Jordi Évole habla con Rafael, un vecino de Cornellà que se dedica a sembrar árboles en un barrio con mucho cemento. "En este mundo tiene que haber de todo, ¿no?", responde divertido después de que Jordi Évole le pregunte por su sorprendente afición.

Además, Rafael cuenta al periodista que su mujer está enferma. "Tiene una enfermedad que dios quiera que se le quite, pero me ha dicho el médico que no, que eso ya no...", explica emocionado. "La quiero más que yo. Si hay dios, me gustaría que me llevara a mí antes que a ella, yo sin ella no sé vivir", señala Rafael.

"Es la única mujer que he tenido en mi vida y es la que tendré. Me dan hasta ganas de llorar", declara, afectado, antes de despedirse de Jordi Évole.

