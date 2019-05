Una vecina de Cornellà explica a Jordi Évole en Salvados que "hace 18 años" se quedó viuda "por culpa del cáncer de colon": "En diez meses se fue, Pesaba 80 kilos y cuando se murió pesaba 30". Preguntada por el periodista sobre si alguna vez ha pensado en rehacer su vida con otra persona, la mujer es tajante: "No, no porque uno como mi marido no lo iba a encontrar, porque a mi marido siempre lo tengo aquí".

Además, la vecina lamenta, emocionada, no haber podido tener hijos: "Llevaba unos años casada y como yo quería tenerlos, fui a Maternidad. Allí me operaron y no me dijeron nada de lo que me iban a hacer y me lo sacaron todo. Me quitaron la matriz... no me quiero ni acordar".

Por último, preguntada por Jordi Évole sobre cómo vive la soledad, la mujer destaca que aunque está "acostumbrada" y se tiene que "aguantar porque es lo que hay", también tiene miedo. "Cuando me pongo peor es, por ejemplo, cuando estoy mala porque como yo soy diabética, hay veces que no estoy bien. Y entonces, es cuando yo lo paso fatal", recuerda.

