Jordi Évole habla con varios vecinos de Cornellà sobre sus vidas, sentimientos, opiniones y sueños. Uno de los ciudadanos que charla con el presentador de Salvados desvela la triste historia que tiene detrás: "Estoy cuidando a mi mujer, que está en una silla de ruedas". Además, cuenta que su mujer está "seis horas en un centro de día" y él la cuida por la noche.

"Está perdiendo la memoria y va en la silla de ruedas, anda muy poco", explica el hombre a Jordi Évole. "Lo llevo mal porque ella a veces ya no se acuerda y el que lo lleva mal soy yo porque no puedo tener una conversación con ella y a veces se me enfada o me grita", detalla, emocionado.

"Antes sí hablaba de cosas, de los hijos y de la familia, pero ahora no me lleva la conversación y me dice, 'déjame, déjame'", declara y lamenta que "los sábados y domingos" no puede salir de casa: "Tengo miedo a dejarla sola".

